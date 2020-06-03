Vegan ve etle beslenen ikiz kardeşler arasında çarpıcı farklar ortaya çıktı

King’s College’dan araştırmacılar, ikizlerin deney sırasında nasıl hissetiklerini ve kilo, kolesterol ve kas kütlesi gibi temel sağlık ölçütlerini takip etti.

İkizlerin ikisi de, kişisel antrenör Ross tarafından tasarlanan bir programı kullanarak haftada beş ile altı kez spor salonunda dayanıklılık eğitimi yaptı. Ayrıca Mindful Chef dağıtım servisi tarafından hazırlanan yemeklerle ile günlük olarak aynı kaloriyi aldılar.

Çalışmanın sonunda ise vegan ve omnivor beslenen kardeşler arasında, kas kazançları, yağ kaybı ve sindirim sağlığı açısından büyük farklılar görüldü.