Yaşlı Covid-19 hastalarının bağışıklık sistemi gençleştirilebilir

ntv.com.tr 05.05.2020 - 15:09
Bilim insanları, yaşlı yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarına bağışıklık sistemlerini restore etmek ve corona virüsle savaşmalarına yardımcı olmak için yaşlanma karşıtı ilaçlar verilebileceğini açıkladı.
Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan kişilerin yüzde 80’i 65 yaş üzerinde bulunuyor ve yaşlı hastaların ölüm riski genç olanlardan yaklaşık 23 kat daha fazla.
Bir kişi yaşlandıkça, bağışıklık sistemi baskılanıyor ve vücutlarının virüsü tanıması ve corona virüse saldırması daha uzun sürüyor. Corona virüsün çoğalması ve önceden var olan hastalıklar yaşlıları daha savunmasız gerektiriyor.
Ancak Harvardlı bilim insanları bu durumun kısmen yeni bir yaşlanma karşıtı takviye olan NAD ( Nikotinamid adenin dinükleotit) güçlendiricileri ile düzeltilebileceğini söyledi.
Yaşlanma sonucu vücuttaki NAD + seviyelerinin düşmesinin biyolojik işlevleri bozduğu ve yaşa bağlı hastalıklara ortam hazırladığı düşünülüyor.
Araştırmanın yazarları NAD'ı 'bir gençlik çeşmesine” benzeterek, “Covid-19'u tedavi etmek için en heyecan verici ve potansiyel olarak etkili olan yöntemler, vücudun yaşlanmaya karşı savunmasını aktive eden tedavi şekilleridir” ifadesini kullandı.