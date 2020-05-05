Yaşlı Covid-19 hastalarının bağışıklık sistemi gençleştirilebilir

Bilim insanları, yaşlı corona virüs hastalarına, bağışıklık sistemlerini 'daha genç' hale getirmek için yaşlanma karşıtı ilaçlar verilmesi gerektiğini açıkladı. Harvard Üniversitesi araştırmacıları vücutta yaşlandıkça NAD (Nikotinamid adenin dinükleotit) koenziminin azalarak beğışıklık sistemini savunmasız bıraktığını ancak gerekli takviyelerle bu durumun iyileşebileceğini söyledi.

ntv.com.tr 05.05.2020 - 15:09

Bilim insanları, yaşlı yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarına bağışıklık sistemlerini restore etmek ve corona virüsle savaşmalarına yardımcı olmak için yaşlanma karşıtı ilaçlar verilebileceğini açıkladı.

HASTANEDE YATANLARIN YÜZDE 80'İ 65 YAŞ ÜSTÜNDE

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan kişilerin yüzde 80’i 65 yaş üzerinde bulunuyor ve yaşlı hastaların ölüm riski genç olanlardan yaklaşık 23 kat daha fazla.

Bir kişi yaşlandıkça, bağışıklık sistemi baskılanıyor ve vücutlarının virüsü tanıması ve corona virüse saldırması daha uzun sürüyor. Corona virüsün çoğalması ve önceden var olan hastalıklar yaşlıları daha savunmasız gerektiriyor.

Ancak Harvardlı bilim insanları bu durumun kısmen yeni bir yaşlanma karşıtı takviye olan NAD ( Nikotinamid adenin dinükleotit) güçlendiricileri ile düzeltilebileceğini söyledi.

NAD SEVİYELERİNİN DÜŞMESİ BİYOLOJİK İŞLEVLERİ BOZUYOR

Yaşlanma sonucu vücuttaki NAD + seviyelerinin düşmesinin biyolojik işlevleri bozduğu ve yaşa bağlı hastalıklara ortam hazırladığı düşünülüyor.

Araştırmanın yazarları NAD'ı 'bir gençlik çeşmesine” benzeterek, “Covid-19'u tedavi etmek için en heyecan verici ve potansiyel olarak etkili olan yöntemler, vücudun yaşlanmaya karşı savunmasını aktive eden tedavi şekilleridir” ifadesini kullandı.

"HÜCRELERİN YAŞINI SIFIRLAMAK BİLE MÜMKÜN"

Bununla birlikte bilim insanları, “Şu anda yüksek riskli bireylerin viral enfeksiyonlara gençmiş gibi tepki verebilmesi için hücrelerin ve dokuların yaşını sıfırlamak bile mümkün olabilir” diyerek tedavinin sonuçlarından emin olduklarını vurguladı.

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