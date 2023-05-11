Yaygın kullanılan antibiyotiğe reaksiyon gösteren kadının dilinde kıllar çıktı: Siyah kıllı dil hastalığının (BHT) nedenleri nelerdir?

-Yeterince tükürük üretmemek

-Düzenli olarak peroksit, cadı fındığı veya mentol içeren gargaralar kullanmak

-Baş ve boyuna radyasyon tedavisi almak

-Dişleri olmayan kişilerde de gelişebilir, çünkü yumuşak gıda papillaların normal dökülmesine yardımcı olmaz.



Eğer kıllı dil hastalığından şüpheleniyorsanız lütfen bir doktordan yardım isteyin.