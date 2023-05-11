Yaygın kullanılan antibiyotiğe reaksiyon gösteren kadının dilinde kıllar çıktı: Siyah kıllı dil hastalığının (BHT) nedenleri nelerdir?

Kanser hastası bir kadının dili, bir antibiyotiğe nadir görülen bir tepki gösterdikten sonra siyah ve kıllı hale geldi. Japonya’da yaşayan 60'lı yaşlarındaki kadın hasta, kemoterapisinin yan etkilerine karşı minosiklin türü bir antibiyotik alıyordu.
Doktorlar, kadının dilinin resimlerini British Medical Journal Case Reports adlı bilimsel dergide paylaştı. Uzmanlar kadının cildinin ayrıca gri renge döndüğü belirtti.
Bununla birlikte, adı açıklanmayan kadına, genellikle zayıf ağız hijyeninin neden olduğu zararsız bir durum olan “siyah kıllı dil” (BHT) teşhisi konuldu. Ancak, Japon kadının durumunda, hastalığın ağızdaki bakteri seviyesini değiştiren antibiyotiklerden de kaynaklandığı belirtildi.
Japonya'nın güneyindeki Fukuoka Üniversitesi'ndeki doktorlar tarafından hazırlanan vaka raporunda olayın tarihi açıklanmadı. Kadının rektal kanserle mücadele ettiği ve 14 ay önce kemoterapiye başladığı aktarıldı.
Doktorlar kadının,ardından minoksilin yerine başka bir ilaçla tedavi edildiğini açıkladı. Sağlık görevlileri, altı hafta sonra yapılan bir takip randevusunda kadının yüz pigmentasyonunun ve siyah kıllı dilinin "belirgin bir şekilde iyileştiğini" ortaya çıkardı.
Kıllı dil genellikle kötü ağız hijyeninden kaynaklanır, bu nedenle genellikle dilin üst kısmını bir diş fırçası veya kazıyıcı ile fırçalayarak önlenebilir.
BHT'nin diğer nedenleri arasında ise şunlar yer alıyor:
-Tütün içmek
-Çok fazla kahve veya çay içmek
-Antibiyotik kullanmak (ağızdaki normal bakteri dengesini bozabilir)
-Susuz kalmak
- Bizmut kimyasalı içeren ilaçlar almak (Pepto-Bismol gibi)
-Yeterince tükürük üretmemek
-Düzenli olarak peroksit, cadı fındığı veya mentol içeren gargaralar kullanmak
-Baş ve boyuna radyasyon tedavisi almak
-Dişleri olmayan kişilerde de gelişebilir, çünkü yumuşak gıda papillaların normal dökülmesine yardımcı olmaz.
Eğer kıllı dil hastalığından şüpheleniyorsanız lütfen bir doktordan yardım isteyin.