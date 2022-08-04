Zika virüsü nedir? (Zika virüsü nasıl bulaşır?)

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Hindistan Kanpur'daki sağlık görevlisi Dr. Nepal Singh, bölgedeki vakalarda artış olduğunu belirterek şehirde 17'si çocuk 89 kişinin Zika virüsü testinin pozitif çıktığını kaydetti.
Singh, salgının yayılmasını kontrol altına almak için ekipler oluşturduklarını aktardı.
Uttar Pradesh eyaletinin Başbakanı Yogi Adityanath, enfeksiyonun şehirde "hızla yayıldığını" ifade ederek yetkililere temizlik çalışmalarını hızlandırmaları talimatını verdi.
Bölgedeki sağlık yetkilileri, Kanpur şehrinde ilk vakanın 23 Ekim'de tespit edildiğini ve vakaların o zamandan beri arttığını belirtti.
ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?
Flavivirus grubundan bir RNA Virüsü olan Zika virüsünün neden olduğu ve insanlara sivrisinek ısırması ile bulaşan bir hastalıktır. İlk olarak Uganda’da 1947’de Zika Ormanı’nda bir Rhesus maymununda keşfedilmiştir. İnsanlarda ilk olarak 1954’de Nijerya’da bulunmuştur. Belirtileri ateş, başağrısı, kızarık gözler, döküntü, kas ağrıları ve eklem ağrıları olabilir. Genellikle hafif geçen bir hastalıktır, 4-7 gün sürer.
Zika virüsü 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılabilir. Uyarı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanlığı'nın raporunda yer alıyor.
Zika virüsü sivrisinek sokmasıyla bulaşıyor, virüsü taşıyanlar cinsel yolla da bulaştırabiliyor.
Virüs hamile kadınların çocuklarinin engelli doğmasına neden olabiliyor.
Virüs tek başına ölümcül değil. Ancak başka rahatsızlıkları olanlarda hayati risk yaratabiliyor.
Zika virüsü en çok Güney Amerika ülkelerinde görülüyor.