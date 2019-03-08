2019'un merakla beklenen kadın yapımı filmleri (8 Mart Dünya Kadınlar Günü)
ntv.com.tr
2019'da kadın yönetmen ve senaristlerin elinden çıkma ya da kadın hikayelerinin konu edildiği pek çok film vizyona görecek. İşte sinemada kadınların yılı olması beklenen 2019'da kadın elinden çıkma filmler listesi...
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1
Captain Marvel
Yönetmen: Anna Boden ve Ryan Fleck
Senaristler: Meg LeFauve, Nicole Perlman, Geneva Robertson-Dworet, Liz Flahive, CarlyMensch, Anna Boden, Ryan Fleck
Film, Carol Danvers'ın Captain Marvel'a dönüşümünden değil, Carol Danvers'ın Captain Marvel olarak dünyaya düşüşünden ilerliyor. Süper güçlere sahip, güzel bir kadın olarak dünyaya düşen Carol Danvers, gezegeni keşfettikçe kimi görüntüler hatırlamaya başlar.
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2
Gloria Bell
Senarist: Alice Johnson Boher ve Sebastián Lelio
Kocasından boşanmış, dul bir kadın olan Gloria Bell 50'li yaşlarındadır. Ancak bir anneanne olmaktan daha etkin bir hayatı hedefleyen Gloria gündüzlerini ofisinde çalışarak geçirir. Akşam olduğunda ise kendini dans pistine bırakır. Özgür ruhlu bir kadın olan Gloria’nın hayatı, dışarı çıktığı bir gece Arnold adında bir adamla tanışması ile bambaşka bir hal alır. Aşkın büyülü heyecanını yeniden hissetmeye başlayan Gloria, kendisini flört, aile, kimlik karmaşası içerinden beklenmedik bir romantizm içerisinde bulur. İlk başta her şey çok güzel gitse de zamanla hayatının ikiye bölünmüş olduğunu fark eder. Bir yandan kendi yetişkin çocukları, bir yandan Arnold’un üzerinde hala çok güçlü bir baskıları olan eski eşi ve yetişkin kızları arasında kalan Gloria, geçmişten nasıl kurtulacağını bilemediği gibi nasıl ilerleyebileceğini de çözememektir.
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3
Out of Blue
Yazan ve yöneten: Carol Morley
Gizem filmi, kara delik konusunda uzmanlaşmış bir astofizikçinin ölü bulunmasının ardından yapılan soruşturmayla şekillenen olayları konu ediniyor.
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4
Booksmart
Yönetmen: Olivia Wilde
Senaristler: Emily Halpern, Sarah Haskins ve Katie Silberman
İki yakın kız arkadaş (Kaitlyn Dever ve Beanie Feldstein), liseden mezun olmanın arifesinde, ansızın daha az çalışmaları ve daha fazla eğlenmeleri gerektiğinin farkına varır. Akranlarının gerisinde kalmamak için hala vakti olan kızlar, dört yıllık eğlenceyi tek bir geceye sığdırmaya çalışır.
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5
Where’d You Go, Bernadette
Senaristler: Holly Gent, Richard Linklater ve Vince Palmo
Maria Semple’nin aynı isimli romanından uyarlanan filmde başarılı bir mimar olan Bernadette Fox kızının en yakın arkadaşıdır. Ailece Antarktika’ya bir gezi planlamışlardır fakat gezinin hemen öncesinde Bernadette gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Bernadette’nin 15 yaşındaki kızı Bee annesini bulmaya kararlıdır. E-posta mesajlarını, resmi belgelerini, gizli yazışmalarını karıştırıp ipucu bulmaya çalışan Bee, bu süreçte annesinin sıkıntılı geçmişini keşfeder.
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6
Fast Color
Yönetmen: Julia Hart
Senaristler: Julia Hart vea Jordan Horowitz
Fast Color, sahip olduğu insanüstü yetenekleri keşfedildiği zaman kaçmak zorunda kalan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Ruth, kontrol edemediği olağanüstü yeteneklere sahiptir. İstila altındaki dünyada Ruth’un insanüstü yeteneği bir grup tarafından keşfedilince genç kadın her şeyi ardında bırakıp kaçmak zorunda kalır. Kendine saklanabileceği bir yer arayan Ruth’un aklına yıllar önce terk ettiği çocukluk evi gelir.
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7
The Kitchen
Yazan ve yöneten: Andrea Berloff
Ollie Masters ve Ming Doyle’un yazdığı aynı isimli çizgi romandan uyarlanan “The Kitchen”, 1970’lerde, New York’taki Hell's Kitchen’da geçiyor. FBI’ın bazı mafya babalarını ve üyelerini yakalamasından sonra, İrlandalı gangsterlerin eşleri mafyanın yönetimini üstleniyor ve işleri yürütmeye başlıyor.
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8
The Last Thing He Wanted
Yönetmen: Dee Rees
Senarist: Dee Rees ve Marco Villalobos
oan Didion’ın 1996 tarihli romanından uyarlanan film, Elena McMahon adında bir gazeteciye odaklanıyor. Mesleğinde verdiği emeğin karşılığını alamayan gazeteci, İran-Kontra skandalı taşma noktasına geldiğinde kendini tehlikeli bir noktada buluyor.
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9
The Sun Is Also a Star
Yönetmen: Russo-Young
Senarist: Tracy Oliver
Jamaika’lı bir kız olan Natasha Kingsley, çocukken ailesi ile birlikte New York’a taşınır. Kendisini New Yorklu kabul eden genç kız, tüm hayatını bu şehirde kurmuştur. Hayatının sonuna kadar New York'ta yaşamak isteyen genç kızın önünde büyük bir engel vardır. Natasha, ailesi ile birlikte sınır dışı edilmiştir. Onlar, kararı değiştirmek için her yolu deneseler de karar kesinleşmiştir ve şehri terk etmeleri için önlerinde sadece bir günleri vardır. Tam da bu süreçte, Daniel adında bir genç ile tanışan Natasha’nın hayatı bambaşka bir hal alır. Aşka inancı olmayan bir kız olan Natasha, hayatını kurtaran Daniel’a karşı anlam veremediği bir çekim hisseder.
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10
A Beautiful Day in the Neighborhood
Yönetmen: Marielle Heller
Amerika’nın sevilen ünlülerinden Fred Rogers ve ödüllü gazeteci Tom Junod arasındaki arkadaşlığa odaklanıyor. Gerçek olaylara dayanan filmde alaycı gazeteci Junod, gönülsüzce Bay Rogers hakkında bir yazı yazmayı kabul eder ve ikili birbirini tanıdıkça gazetecinin hayata olan bakış açısı değişir.