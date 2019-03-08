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2019'un merakla beklenen kadın yapımı filmleri (8 Mart Dünya Kadınlar Günü)

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2019'da kadın yönetmen ve senaristlerin elinden çıkma ya da kadın hikayelerinin konu edildiği pek çok film vizyona görecek. İşte sinemada kadınların yılı olması beklenen 2019'da kadın elinden çıkma filmler listesi...

  • 1

    Captain Marvel

    Captain Marvel

    Yönetmen: Anna Boden ve Ryan Fleck

    Senaristler: Meg LeFauve, Nicole Perlman, Geneva Robertson-Dworet, Liz Flahive, CarlyMensch, Anna Boden, Ryan Fleck

    Film, Carol Danvers'ın Captain Marvel'a dönüşümünden değil, Carol Danvers'ın Captain Marvel olarak dünyaya düşüşünden ilerliyor. Süper güçlere sahip, güzel bir kadın olarak dünyaya düşen Carol Danvers, gezegeni keşfettikçe kimi görüntüler hatırlamaya başlar. 

  • 2

    Gloria Bell

    Gloria Bell

    Senarist: Alice Johnson Boher ve Sebastián Lelio

    Kocasından boşanmış, dul bir kadın olan Gloria Bell 50'li yaşlarındadır. Ancak bir anneanne olmaktan daha etkin bir hayatı hedefleyen Gloria gündüzlerini ofisinde çalışarak geçirir. Akşam olduğunda ise kendini dans pistine bırakır. Özgür ruhlu bir kadın olan Gloria’nın hayatı, dışarı çıktığı bir gece Arnold adında bir adamla tanışması ile bambaşka bir hal alır. Aşkın büyülü heyecanını yeniden hissetmeye başlayan Gloria, kendisini flört, aile, kimlik karmaşası içerinden beklenmedik bir romantizm içerisinde bulur. İlk başta her şey çok güzel gitse de zamanla hayatının ikiye bölünmüş olduğunu fark eder. Bir yandan kendi yetişkin çocukları, bir yandan Arnold’un üzerinde hala çok güçlü bir baskıları olan eski eşi ve yetişkin kızları arasında kalan Gloria, geçmişten nasıl kurtulacağını bilemediği gibi nasıl ilerleyebileceğini de çözememektir.

  • 3

    Out of Blue

    Out of Blue

    Yazan ve yöneten: Carol Morley

    Gizem filmi, kara delik konusunda uzmanlaşmış bir astofizikçinin ölü bulunmasının ardından yapılan soruşturmayla şekillenen olayları konu ediniyor.

  • 4

    Booksmart

    Booksmart

    Yönetmen: Olivia Wilde

    Senaristler: Emily Halpern, Sarah Haskins ve Katie Silberman 

    İki yakın kız arkadaş (Kaitlyn Dever ve Beanie Feldstein), liseden mezun olmanın arifesinde, ansızın daha az çalışmaları ve daha fazla eğlenmeleri gerektiğinin farkına varır. Akranlarının gerisinde kalmamak için hala vakti olan kızlar, dört yıllık eğlenceyi tek bir geceye sığdırmaya çalışır.

  • 5

    Where’d You Go, Bernadette

    Where’d You Go, Bernadette

    Senaristler: Holly Gent, Richard Linklater ve Vince Palmo

    Maria Semple’nin aynı isimli romanından uyarlanan filmde başarılı bir mimar olan Bernadette Fox kızının en yakın arkadaşıdır. Ailece Antarktika’ya bir gezi planlamışlardır fakat gezinin hemen öncesinde Bernadette gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Bernadette’nin 15 yaşındaki kızı Bee annesini bulmaya kararlıdır. E-posta mesajlarını, resmi belgelerini, gizli yazışmalarını karıştırıp ipucu bulmaya çalışan Bee, bu süreçte annesinin sıkıntılı geçmişini keşfeder. 

  • 6

    Fast Color

    Fast Color

    Yönetmen: Julia Hart

    Senaristler: Julia Hart vea Jordan Horowitz 

    Fast Color, sahip olduğu insanüstü yetenekleri keşfedildiği zaman kaçmak zorunda kalan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Ruth, kontrol edemediği olağanüstü yeteneklere sahiptir. İstila altındaki dünyada Ruth’un insanüstü yeteneği bir grup tarafından keşfedilince genç kadın her şeyi ardında bırakıp kaçmak zorunda kalır. Kendine saklanabileceği bir yer arayan Ruth’un aklına yıllar önce terk ettiği çocukluk evi gelir.

  • 7

    The Kitchen

    The Kitchen

    Yazan ve yöneten: Andrea Berloff

    Ollie Masters ve Ming Doyle’un yazdığı aynı isimli çizgi romandan uyarlanan “The Kitchen”, 1970’lerde, New York’taki Hell's Kitchen’da geçiyor. FBI’ın bazı mafya babalarını ve üyelerini yakalamasından sonra, İrlandalı gangsterlerin eşleri mafyanın yönetimini üstleniyor ve işleri yürütmeye başlıyor.

  • 8

    The Last Thing He Wanted

    The Last Thing He Wanted

    Yönetmen: Dee Rees

    Senarist: Dee Rees ve Marco Villalobos

    oan Didion’ın 1996 tarihli romanından uyarlanan film, Elena McMahon adında bir gazeteciye odaklanıyor. Mesleğinde verdiği emeğin karşılığını alamayan gazeteci, İran-Kontra skandalı taşma noktasına geldiğinde kendini tehlikeli bir noktada buluyor.

  • 9

    The Sun Is Also a Star

    The Sun Is Also a Star

    Yönetmen: Russo-Young

    Senarist: Tracy Oliver

    Jamaika’lı bir kız olan Natasha Kingsley, çocukken ailesi ile birlikte New York’a taşınır. Kendisini New Yorklu kabul eden genç kız, tüm hayatını bu şehirde kurmuştur. Hayatının sonuna kadar New York'ta yaşamak isteyen genç kızın önünde büyük bir engel vardır. Natasha, ailesi ile birlikte sınır dışı edilmiştir. Onlar, kararı değiştirmek için her yolu deneseler de karar kesinleşmiştir ve şehri terk etmeleri için önlerinde sadece bir günleri vardır. Tam da bu süreçte, Daniel adında bir genç ile tanışan Natasha’nın hayatı bambaşka bir hal alır. Aşka inancı olmayan bir kız olan Natasha, hayatını kurtaran Daniel’a karşı anlam veremediği bir çekim hisseder.

  • 10

    A Beautiful Day in the Neighborhood

    A Beautiful Day in the Neighborhood

    Yönetmen: Marielle Heller

    Amerika’nın sevilen ünlülerinden Fred Rogers ve ödüllü gazeteci Tom Junod arasındaki arkadaşlığa odaklanıyor. Gerçek olaylara dayanan filmde alaycı gazeteci Junod, gönülsüzce Bay Rogers hakkında bir yazı yazmayı kabul eder ve ikili birbirini tanıdıkça gazetecinin hayata olan bakış açısı değişir.

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