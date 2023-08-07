Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti | Siyasilerden taziye mesajları

Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayata veda etti. Kızı Damla Koray, efsane sanatçının Instagram hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla vefat haberini duyurdu. Sanatçının ölüm haberinin ardından siyasilerden ve futbol kulüplerinden peş peşe taziye mesajları paylaşıldı.

Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti | Siyasilerden taziye mesajları - 1

Türkiye'yi yasa boğan bir ölüm haberi geldi. Türk rock müziği denilince akla ilk gelen isimlerden Erkin Koray, uzun yıllardır yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hafızalara kazanan şarkılarıyla Türk rock müziğine damga vuran Erkin Koray, 82 yaşındaydı.

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Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti | Siyasilerden taziye mesajları - 2

Kızı Damla Koray, babasının ölüm haberini usta sanatçının Instagram hesabından duygusal bir mesajla duyurdu.

Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti | Siyasilerden taziye mesajları - 3

Sanatçı için şu an bir tören yapılmayacağını belirten Damla Koray, hayranlar adına daha sonra bir anma etkinliği yapılacağını aktardı.

Damla Koray, babasına şu sözlerle veda etti;

"Babam... Baba'mız... Canımın taa içi, ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan, canlar, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet.

Doğrusu hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam...

Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam.
Eminim, senin çocuklar da ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et. Seni çok ama çok seven kızın Damla."

Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti | Siyasilerden taziye mesajları - 4

SİYASİLERDEN ERKİN KORAY PAYLAŞIMI

Erkin Koray'ın vefatının ardından siyasilerden de tazeye mesajları geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Anadolu Rock müziğinin usta ismi, Cemalim, Fesuphanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti | Siyasilerden taziye mesajları - 5

SİYASİLERDEN ERKİN KORAY PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin duayenlerinden Erkin Koray'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Unutulmaz eserleriyle gönüllere taht kuran, rock müziğin duayen isimlerinden Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koray için paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Rock müziğinin usta ismi Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Büyük usta geride bıraktığı onlarca unutulmaz eser ile gönlümüzde ve hafızalarımızda yerini hep koruyacak."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşımında, "Müziğin efsane isimlerinden Erkin Koray’ı, akciğerlerindeki rahatsızlık ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Erkin Koray, müziğiyle bir hayat boyu bizi bize anlatmanın en iyi yolunu aradı. Şaşkın, Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi parçalarıyla o gök kubbemizde baki kalacak bir sestir" ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, paylaşımında üzüntüsünü belirterek, "'İnandım ki sevince vardır dünya.' Anadolu'nun özgün sesi Erkin Koray, gök kubbemizde hoş bir sada bırakarak aramızdan ayrıldı. Bu topraklara olan sevgisi ve inancı unutulmayacak. Usta sanatçıya Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti | Siyasilerden taziye mesajları - 6

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti;

"Değerli sanatçı Erkin Koray’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Hafızamızda yer eden efsane şarkıları ile asla unutulmayacak olan, Anadolu rock müziğin değerli ismi Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Koray'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren bir mesaj yayımladı. Akşener, "Kalbimize işleyen efsane şarkılarıyla hem milletimizin takdir ve sevgisini kazanan hem de kültürümüze unutulmaz bir değer mirası bırakan usta sanatçımız Erkin Koray'a Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" dedi.

Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti | Siyasilerden taziye mesajları - 7

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN ERKİN KORAY İÇİN TAZİYE MESAJI

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri de Erkin Koray için taziye mesajları yayımladı.

Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin efsane isimlerinden, değerli sanatçı Erkin Koray'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Erkin Koray'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti | Siyasilerden taziye mesajları - 8

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından, "Usta sanatçı Erkin Koray’ın vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Erkin Koray’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz." paylaşımında bulundu.

Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti | Siyasilerden taziye mesajları - 9

Galatasaray Kulübü ise mesajında "Türk müziğinin duayen ismi Erkin Koray'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum #ErkinKoray'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti | Siyasilerden taziye mesajları - 10

MÜZİK EĞİTİMİNE ÇOCUK YAŞLARDA BAŞLADI

İstanbul'da 1941'de doğan Erkin Koray, müzik eğitmenliği yapan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendikten sonra gitar dersleri aldı.

Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti | Siyasilerden taziye mesajları - 11

Koray, arkadaşlarıyla 1950'li yıllarda kurduğu "Erkin Koray ve Ritimcileri" grubunda dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı.

Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti | Siyasilerden taziye mesajları - 12

Lise eğitiminin ardından 1960'lı yıllarda amatör olarak müzik çalışmalarını sürdüren Koray, askerden sonra gittiği Almanya'da "The Hiccups" isimli grupta 2,5 yıl gitarist olarak yer aldı.

Profesyonel çalışmalarına solo devam eden Koray, 1966'da İngilizce şarkılardan oluşan 45'lik plak çıkardı, fakat plağın çok satmamasından ötürü bundan sonraki şarkılarını Türkçe yapmaya karar verdi.

Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti | Siyasilerden taziye mesajları - 13

"KIZLARI DA ALIN ASKERE" İLE MEŞHUR OLDU

Koray'ın 1967'de piyasaya sürülen ve "Kızları da Alın Askere" ile "Aşk Oyunu" parçalarının yer aldığı 45'lik, ünlü müzisyenin Türkiye çapında tanınmasını sağladı.

Koray, 1969'da kurduğu "Yeraltı Dörtlüsü" grubuyla yeraltı müzik akımının öncülüğünü yaptı. Bu grubunda Jethro Tull, Pink Floyd ve Cream gibi gruplardan şarkılar uyarladı.

Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti | Siyasilerden taziye mesajları - 14

Daha sonra Almanya'da tanıştığı bas gitarist Jerzy Ziembrowski ile 1971'de "Super Group" adlı psikadelik rock grubunu kuran Koray, 1973'te müzik çalışmalarına solo devam etme kararı aldı.

Solo çalışmaları kapsamında 1973'ten 1999'a kadar 15 albüm piyasaya süren Erkin Koray, "İlla Ki", "Deli Kadın", "Tek Başına", "Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Arapsaçı", "Fesupanallah", "Şaşkın", "Sevince" ve "Yalnızlar Rıhtımı" gibi kendi bestelediği şarkıların yanında "Cemalim" ve "Köprüden Geçti Gelin" gibi uyarlamalarıyla dikkati çekti.

Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti | Siyasilerden taziye mesajları - 15

VEFATINDAN BİR AY ÖNCE YENİ ALBÜM MÜJDESİ VERDİ

Ünlü sanatçı 7 Temmuz'da sosyal medya hesabında, yeni bir albüm piyasaya süreceğini duyurmuştu.

Türk rock müziğinde çok sayıda yeni kuşak gruba ilham kaynağı olan Erkin Koray, İsrailli heavy metal grubu Orphaned Land tarafından "Türk rockının babası" olarak nitelendiriliyordu.

Koray ayrıca, Orhan Gencebay ile elektro bağlama üreterek Türk müziği tarihine geçti.

Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti | Siyasilerden taziye mesajları - 16

"YAŞLANIYORUZ HERHALDE"

Erkin Koray geçen ay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine seslenmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Canlar! Yaşlanıyoruz herhalde artık… Size bir-iki söyleyeceğim bir şey var, onu da söyleyeyim de… Neme lazım. Bu arada Kanada seyahatimle ayrı kaldığımız süre içinde, tabii ki yeni eserler yaptım. Bunların hepsini kızım Damla’ya, Kanada “Weagle Records” firmasından size ulaştırması için bırakıyorum. Belki ‘Niye sen kendin çıkarmıyorsun?’ diyeceksiniz. Valla, memleketin bu hukuki arızaları bende hiç heves bırakmadı. Sizin de kazanmış olduğunuz mahkeme dosyalarınızın üzerine bir çizgi çekip, çapulcuya ‘Sen devam et' dense, sizde de aynı şey olur! Düşünebiliyor musunuz? Herif pembe plak kapağı yapmış. Kendi ruhunu yansıtıyor herhalde. Benim onayım yok, normal olarak. Zaten plak üzerinde onayı alınan herhangi bir şey de yok. O yüzden bu işi kızıma bırakıyorum. Onun sinirleri benimkinden daha sağlam. Daha doğrusu ben ona, bu işlerle sinirlerini bozmamasını telkin ettim. Eserlerin adlarını özellikle şimdiden söylemiyorum. Sebebi var: 'A' desem, 'Annen' diye plak çıkartırlar yarın; söz ve müzik: Erkin Koray, diyerekten. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizleri ne kadar sevdiğimi tarif edemem. Mutlu yarınlar dilerim. Erkin Koray…"

Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti | Siyasilerden taziye mesajları - 17

ERKİN KORAY KİMDİR?

Şarkıları 7'den 70'e hemen tüm müzikseverlerce neredeyse ezbere bilinen, herkesin "Erkin Baba"sı Erkin Koray, 24 Haziran 1941'de İstanbul'da doğdu.

İstanbul Belediye Konservatuvarında piyano öğretmeni annesinden aldığı derslerle başladığı müzik yaşamında, daha 1950'li yıllarda Alman Lisesi öğrencisiyken kurduğu dört kişilik grubuyla salonların altını üstüne getirdi. 60'lı yıllarda okuldan mezun olup askerliğini yaptıktan sonra Hard Rock tarzı müziğiyle gittiği ortamları sarstı.

Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti | Siyasilerden taziye mesajları - 18

70'li yılların başında, ''Ritmciler''den sonra kurduğu ikinci grubu ''Yeraltı Dörtlüsü'' ile çıkardıkları albümlerin her biriyle ''yer altını yer üstüne çeviren'' Erkin Koray, başarıdan başarıya koşarken bir anda yurt dışına gitmiş ve orada yabancı müzisyenlerle kurdukları gruplarla İngilizce şarkılar söylemiştir. 80'li yılların başında ülkesine dönmüştür.

Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti | Siyasilerden taziye mesajları - 19

Erkin Koray, ''Kızları da Alın Askere'', ''Anma Arkadaş'', ''İlahi Morluk'', 'Yağmur'', ''Silinmeyen Hatıralar'', ''Mesafeler'', ''Şaşkın'', ''Komşu Kızı'', ''Fesuphanallah'', ''Arap Saçı'', ''İlla ki'', ''Yalnızlar Rıhtımı'', ''Ankara Sokakları''Erkin Koray, ''Gaddar'', ''Deli Kadın'', "Çöpçüler", "Akrebin Gözleri" gibi şarkılarıyla tanınır.

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