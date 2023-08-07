Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti | Siyasilerden taziye mesajları

SİYASİLERDEN ERKİN KORAY PAYLAŞIMI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin duayenlerinden Erkin Koray'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Unutulmaz eserleriyle gönüllere taht kuran, rock müziğin duayen isimlerinden Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koray için paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Anadolu Rock müziğinin usta ismi Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Büyük usta geride bıraktığı onlarca unutulmaz eser ile gönlümüzde ve hafızalarımızda yerini hep koruyacak."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşımında, "Müziğin efsane isimlerinden Erkin Koray’ı, akciğerlerindeki rahatsızlık ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Erkin Koray, müziğiyle bir hayat boyu bizi bize anlatmanın en iyi yolunu aradı. Şaşkın, Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi parçalarıyla o gök kubbemizde baki kalacak bir sestir" ifadelerine yer verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, paylaşımında üzüntüsünü belirterek, "'İnandım ki sevince vardır dünya.' Anadolu'nun özgün sesi Erkin Koray, gök kubbemizde hoş bir sada bırakarak aramızdan ayrıldı. Bu topraklara olan sevgisi ve inancı unutulmayacak. Usta sanatçıya Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.