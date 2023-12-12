Van Gogh'un cesaret sembolü: Selvi ağaçları

THE STARRY NIGHT

Van Gogh'un kendisi tabloda kullandığı selvi ağaçları hakkında, "Çizgileri ve oranları çok güzel, tıpkı bir Mısır dikilitaşı gibi. Yeşilin de öyle seçkin bir özelliği var." açıklamasını yapıyor.

Bahsettiği anlatıyı, görsel olarak 1889 ve 1890 yıllarında ağacı tasvir ettiği tüm tuvallerinde, özellikle de Yıldızlı Gece'de görebilirsiniz.

Van Gogh'un selvi ağaçlarını dikilitaş gibi resmetmekteki amacı çaresizlik anında teselli bulabileceği doğanın ihtişamını, zamansızlığını ve anıtsallığını ifade etmekti.