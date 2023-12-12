Van Gogh'un cesaret sembolü: Selvi ağaçları
Eserlerinde ayçiçeklerini sıklıkla kullanmasıyla bilinen Van Gogh'un sürekli kullandığı bir diğer sembol daha var. Bu sembol ona en kötü anlarında güç veren selvi ağaçları.
SELVİ AĞAÇLARI RESSAMIN CESARET SEMBOLÜ
Modernizmin en büyük temsilcilerinden ünlü ressam Van Gogh'un eserlerinde sıklıkla karşımıza çıkan ayçiçeği figürü, ressamın dünyasında neşe ve bağlılığın simgesi.
Tablolarında sıklıkla karşımıza çıkan selvi ağaçları ise onun cesaret sembolü haline geldi.
New York'daki Metropolitan Museum of Art müzesinde açılan Van Gogh's Cypresses sergisinde, sanatçının takıntısı haline gelen ağaçlar odak noktası.
Serginin küratörü Susan Alyson Stein, "Bu sergi, sanatçının selvi ağaçlarına odaklanan ilk sergi. Tamamen yeni bir bakış açısıyla Van Gogh'un bu motife duyduğu ilginin arka planı açıklanıyor." ifadelerini kullandı.
Van Gogh'un "dayanıklılık" sembolü haline gelen bu motifin işlendiği 4 ana eser serginin odak noktası haline geldi.