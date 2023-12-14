Aşkın portresi: Rönesans ressamı gelin adaylarını krala portrelerini çizerek tanıtıyordu
Ressam Hans Holbein, 16. yüzyılda 8. Henry'nin evlenecek uygun bir aday bulabilmesi için ülkeyi gezdi ve krala tanıtmakla görevlendirildiği kadınların portrelerini çizdi. Ressam hakkında "16. yüzyılda Tudorlar için bir Tinder yarattı" deniliyor.
Alman ressam Hans Holbein çizdiği gerçekçi portrelerle döneminin en ünlü ressamlarından biriydi.
İngiltere'de Tudor hanedanı için çalışan Holbein, uzun mesafeli tanıtım hizmetine başladı. Danimarkalı Christina gibi Kral'ın evlenmek isteyebileceği uygun kadınları resmeden ünlü ressam tarihin akışını etkileyen önemli isimlerden.
Holbein 16. yüzyılda bu kadar gerçekçi saray portreleri çizmeseydi, tarihe yön vermiş kişilerin pek çoğu birer isimden ibaret olabilirdi.
Holbein'in eserlerinin sergilendiği Royal Collection's sergisi küratörü Dr. Kate Heard, "Hakkında çok fazla okuduğumuz isimlere Holbein çizdiği portrelerle birer yüz veriyor." dedi.