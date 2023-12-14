Aşkın portresi: Rönesans ressamı gelin adaylarını krala portrelerini çizerek tanıtıyordu

Daha sonra Holbein, her ikisi de 8. Henry'nin 4. eşi olmaya aday olan Cleves'li Anne ve küçük kız kardeşini resmetmek üzere gönderildi.

Onları aslına sadık bir şekilde tasvir etmesi talimatı verildi. Holbein'in ifadesiz yorumu belli bir sadeliği ima etse de, ortaya oldukça sıkıcı bir Anne portresi çıktı.

Kral isteksiz bir evlilik gerçekleştirdi ancak çok geçmeden evliliği feshetmek ve fiyaskodan sorumlu tuttuğu Cromwell'i idam etmek için bahaneler buldu.

Holbein'in bu gelişmelere rağmen hayatta kalması onun 8. Henry için vazgeçilmez olduğunu gösteriyor.