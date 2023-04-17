Fay hattında sızıntı tespit edildi: ABD'de 9 büyüklüğünde deprem korkusu

"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEY"

Çalışmanın ortak yazarı Evan Solomon konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu benim hiç görmediğim ve bildiğim kadarıyla daha önce gözlemlenmemiş bir şey. Sızan sıvının çevredeki deniz suyundan 8 derece daha sıcak olduğunu ve doğrudan sıcaklığın tahmini 150 ila 260 derece olan Cascadia mega bindirmesinden geldiğini belirledik."