Selena Gomez ve Miley Cyrus gibi Disney kanalının şöhrete kavuşturduğu genç kuşak yıldızlardan olan Bella Thorne 8 Ekim (2019) itibariyle 22. yaşını kutluyor. Tam adı Anabella Avery Thorne olan genç oyuncu ilk kez 4 yaşındayken bir dergi için kamera karşısına geçti. 2010 yılının Kasım ayında Shake It Up (Haydi Çalkala) dizisinde canlandırdığı CeCe Jones karakteri ile tanındı. Dizi için Zendaya Coleman ile birlikte söyledikleri Something to Dance For parçası YouTube’da tıklanma rekorları kırdı. Yine Zendaya ile söyledikleri Watch Me isimli single müzik listelerinde üst sıralara yükseldi. Çocuk yaşta başlayan kariyerinden birçok dizi ve filmde rol alan Amerikalı oyuncu son olarak senaryosunu kendi yazdığı 18 yaş sınırlı filmin yönetmen koltuğuna oturdu. İşte 22. yaşına özel 22 fotoğrafla Bella Thorne...
1
Bella Thorne / My Own Worst Enemy (2008)
2
Bella Thorne / Dreamworks & Nickelodeon's Hotel for Dogs (2009)
3
Bella Thorne ve Zendaya / Frenemies (2012)
4
Zendaya ve Bella Thorne / Something to Dance for (2012)
5
Bella Thorne ve Zendaya / Shake It Up (2013)
6
Bella Thorne ve Zak Henri / Blended (2014)
7
Bella Thorne/ Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (2014)
8
Bella Thorne / The Duff (2015)
9
Bella Thorne ve Zendaya / K.C. Undercover (2015)
10
Bella Thorne / Perfect High (2015)
11
Bella Thorne / Big Sky (2015)
12
Bella Thorne / Scream (2015)
13
Bella Thorne, Alex Neustaedter, Anton Starkman, ve Kian Lawley / Shovel Buddies (2016)
14
Tyler Perry, Bella Thorne ve Lexy Panterra / Boo! A Madea Halloween (2016)
15
Bella Thorne Netflix Golden Globe Party (2016)
16
Bella Thorne ve April McCullough / Keep Watching (2017)
17
Bella Thorne ve Taylor John Smith / You Get Me (2017)