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22. yaşına özel 22 fotoğrafla Bella Thorne

Selena Gomez ve Miley Cyrus gibi Disney kanalının şöhrete kavuşturduğu genç kuşak yıldızlardan olan Bella Thorne 8 Ekim (2019) itibariyle 22. yaşını kutluyor. Tam adı Anabella Avery Thorne olan genç oyuncu ilk kez 4 yaşındayken bir dergi için kamera karşısına geçti. 2010 yılının Kasım ayında Shake It Up (Haydi Çalkala) dizisinde canlandırdığı CeCe Jones karakteri ile tanındı. Dizi için Zendaya Coleman ile birlikte söyledikleri Something to Dance For parçası YouTube’da tıklanma rekorları kırdı. Yine Zendaya ile söyledikleri Watch Me isimli single müzik listelerinde üst sıralara yükseldi. Çocuk yaşta başlayan kariyerinden birçok dizi ve filmde rol alan Amerikalı oyuncu son olarak senaryosunu kendi yazdığı 18 yaş sınırlı filmin yönetmen koltuğuna oturdu. İşte 22. yaşına özel 22 fotoğrafla Bella Thorne...

  • 1

    Bella Thorne, Bella Thorne kimdir, Bella Thorne filmleri, Bella Thorne fotoğrafları
    Bella Thorne / My Own Worst Enemy (2008)
  • 2

    Bella Thorne, Bella Thorne kimdir, Bella Thorne filmleri, Bella Thorne fotoğrafları
    Bella Thorne / Dreamworks & Nickelodeon's Hotel for Dogs (2009)
  • 3

    Bella Thorne, Bella Thorne kimdir, Bella Thorne filmleri, Bella Thorne fotoğrafları
    Bella Thorne ve Zendaya / Frenemies (2012)
  • 4

    Bella Thorne, Bella Thorne kimdir, Bella Thorne filmleri, Bella Thorne fotoğrafları
    Zendaya ve Bella Thorne / Something to Dance for (2012)
  • 5

    Bella Thorne, Bella Thorne kimdir, Bella Thorne filmleri, Bella Thorne fotoğrafları
    Bella Thorne ve Zendaya / Shake It Up (2013)
  • 6

    Bella Thorne, Bella Thorne kimdir, Bella Thorne filmleri, Bella Thorne fotoğrafları
    Bella Thorne ve Zak Henri / Blended (2014)
  • 7

    Bella Thorne, Bella Thorne kimdir, Bella Thorne filmleri, Bella Thorne fotoğrafları
    Bella Thorne/ Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (2014)
  • 8

    Bella Thorne, Bella Thorne kimdir, Bella Thorne filmleri, Bella Thorne fotoğrafları
    Bella Thorne / The Duff (2015)
  • 9

    Bella Thorne, Bella Thorne kimdir, Bella Thorne filmleri, Bella Thorne fotoğrafları
    Bella Thorne ve Zendaya / K.C. Undercover (2015)
  • 10

    Bella Thorne, Bella Thorne kimdir, Bella Thorne filmleri, Bella Thorne fotoğrafları
    Bella Thorne / Perfect High (2015)
  • 11

    Bella Thorne, Bella Thorne kimdir, Bella Thorne filmleri, Bella Thorne fotoğrafları
    Bella Thorne / Big Sky (2015)
  • 12

    Bella Thorne, Bella Thorne kimdir, Bella Thorne filmleri, Bella Thorne fotoğrafları
    Bella Thorne / Scream (2015)
  • 13

    Bella Thorne, Bella Thorne kimdir, Bella Thorne filmleri, Bella Thorne fotoğrafları
    Bella Thorne, Alex Neustaedter, Anton Starkman, ve Kian Lawley / Shovel Buddies (2016)
  • 14

    Bella Thorne, Bella Thorne kimdir, Bella Thorne filmleri, Bella Thorne fotoğrafları
    Tyler Perry, Bella Thorne ve Lexy Panterra / Boo! A Madea Halloween (2016)
  • 15

    Bella Thorne, Bella Thorne kimdir, Bella Thorne filmleri, Bella Thorne fotoğrafları
    Bella Thorne Netflix Golden Globe Party (2016)
  • 16

    Bella Thorne, Bella Thorne kimdir, Bella Thorne filmleri, Bella Thorne fotoğrafları
    Bella Thorne ve April McCullough / Keep Watching (2017)
  • 17

    Bella Thorne, Bella Thorne kimdir, Bella Thorne filmleri, Bella Thorne fotoğrafları
    Bella Thorne ve Taylor John Smith / You Get Me (2017)
  • 18

    Bella Thorne, Bella Thorne kimdir, Bella Thorne filmleri, Bella Thorne fotoğrafları
    Bella Thorne / Amityville: The Awakening (2017)
  • 19

    Bella Thorne, Bella Thorne kimdir, Bella Thorne filmleri, Bella Thorne fotoğrafları
    Bella Thorne / Assassination Nation (2018)
  • 20

    Bella Thorne, Bella Thorne kimdir, Bella Thorne filmleri, Bella Thorne fotoğrafları
    Bella Thorne / Midnight Sun (2018)
  • 21

    Bella Thorne, Bella Thorne kimdir, Bella Thorne filmleri, Bella Thorne fotoğrafları
    Bella Thorne / I Still See You (2018)
  • 22

    Bella Thorne / 76. Venice Film Festivali (2019)
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