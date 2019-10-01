30. yaşına özel 30 fotoğrafla Brie Larson

6 yaşındayken başladığı tiyatro eğitimi sayesinde genç yaşta Right on Track, Raising Dad, Sleepover, Keşke 30 Olsam gibi yapımlarda rol alan ve Gizli Dünya'daki rolüyle 73. Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Amerikalı oyuncu Brie Larson bugün (1 Ekim 2019) 30. yaş gününü kutluyor. İşte Kong: Kafatası Adası'ndaki rolüyle ününe ün katan, Captain Marvel ile kariyerinde zirve yapan Brie Larson'ın kariyerinde rol aldığım filmler ve ekran önündeki değişimi...
1
Beverley Mitchell ve Brie Larson / Right on Track (2003)
2
Alexandra Kyle, Brie Larson, Megan Lusk, Christa B. Allen, Brittany Curran, Ashley Benson ve Julia Roth / 13 Going on 30 (2004)
3
Eileen Seton, Brie Larson, Sara Paxton ve Katija Pevec / Sleepover (2004)
4
Brie Larson / Hoot (2006)
5
Brie Larson ve Keir Gilchrist / Just Peck (2009)
6
Brie Larson / Tanner Hall (2009)
7
Ben Stiller ve Brie Larson / Greenberg (2010)
8
Brie Larson / Scott Pilgrim vs. the World (2010)
9
Brie Larson / The Trouble with Bliss (2011)
10
Brie Larson ve Keir Gilchrist / United States of Tara (2009)
11
Woody Harrelson ve Brie Larson / Rampart (2011)
12
Brie Larson ve Nick Kroll / The League (2009)
13
Brie Larson ve Jonah Hill / 21 Jump Street (2012)
14
Brie Larson ve Whitney Goin / The Spectacular Now (2013)
15
Brie Larson / Don Jon (2013)
16
Brie Larson / Short Term 12 (2013)
17
Anne Hathaway, Brie Larson, Jenny Lewis, ve Tennessee Thomas - Jenny Lewis: Just One of the Guys (2014)
18
Brie Larson / The Gambler (2014)
19
Brie Larson / Digging for Fire (2015)
20
Brie Larson / Trainwreck (2015)
21
Brie Larson / Room (2015)
22
Brie Larson ve Cillian Murphy / Free Fire (2016)
23
Brie Larson ve Tom Hiddleston / Kong: Skull Island (2017)
24
Brie Larson / The Glass Castle (2017)
25
Brie Larson / Unicorn Store (2017)
26
Brie Larson / Basmati Blues (2017)
27
Brie Larson / Captain Marvel (2019)
28
Gwyneth Paltrow, Brie Larson, Elizabeth Olsen, Tessa Thompson, Pom Klementieff ve Letitia Wright / Avengers: Endgame (2019)
29
Brie Larson in Just Mercy (2019)
30
Brie Larson / Los Angeles Convention Center (2019)