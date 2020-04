56. yaşına özel dünden bugüne Russell Crowe filmleri

Henüz 5 yaşındayken Spyforce dizisinin bir sahnesinde rol alan, 1990'de The Crossing ile sinemaya adım atan Russell Crowe kariyerine sayısız film sığdırdı. Akıl Oyunları, Gladyatör gibi unutulmaz yapımlara imza atan, 3 Oscar adaylığı, 1 Oscar ödülü ve sayısız başarı kazanan Yeni Zelanda doğumlu Avustralyalı oyuncu, bugün itibariyle (7 Nisan 2020) 56. doğum gününü kutluyor. İşte 56. yaşına özel dünden bugüne unutulmaz Russel Crow filmleri...

07.04.2020 - 06:42

Russell Crowe / Blood Oath (1990)

Russell Crowe ve Danielle Spencer / The Crossing (1990)

Russell Crowe ve Hugo Weaving / Proof (1991)

Russell Crowe ve Anthony Hopkins / Spotswood (1992)

Russell Crowe / Romper Stomper (1992)

Russell Crowe ve Charlotte Rampling / Hammers Over the Anvil (1993)

Russell Crowe / Love in Limbo (1993)

Russell Crowe / The Silver Brumby (1993)

Russell Crowe, Bruce Boa ve Christianne Hirt / For the Moment (1993)

Russell Crowe ve John Polson / The Sum of Us (1994)

Russell Crowe / The Quick and the Dead (1995)

Russell Crowe / No Way Back (1995)

Russell Crowe ve Kevin Loreque / Virtuosity (1995)

Russell Crowe / Rough Magic (1995)

Russell Crowe / L.A. Confidential (1997)

Russell Crowe ve Yuki Kudo / Heaven's Burning (1997)

Russell Crowe ve Salma Hayek / Breaking Up (1997)

Russell Crowe / The Insider (1999)

Russell Crowe / Gladiator (2000)

Russell Crowe / Proof of Life (2000)

Russell Crowe / A Beautiful Mind (2001)

Russell Crowe / Master and Commander: The Far Side of the World (2003)

Russell Crowe / Cinderella Man (2005)

Russell Crowe / A Good Year (2006)

Russell Crowe / 3:10 to Yuma (2007)

Russell Crowe / American Gangster (2007)

Russell Crowe / Body of Lies (2008)

Russell Crowe / Tenderness (2009)

Russell Crowe / State of Play (2009)

Russell Crowe / Robin Hood (2010)

Russell Crowe ve Elizabeth Banks / The Next Three Days (2010)

Russell Crowe / The Man with the Iron Fists (2012)

Russell Crowe / Les Miserables (2012)

Russell Crowe ve Catherine Zeta-Jones / Broken City (2013)

Russell Crowe / Man of Steel (2013)

Russell Crowe / Winter's Tale (2014)

Russell Crowe ve Ray Winstone / Noah (2014)

Russell Crowe / Son Umut (2014)

Russell Crowe / Fathers & Daughters (2015)

Russell Crowe / The Nice Guys (2016)

Russell Crowe / The Mummy (2017)

Russell Crowe ve Nicole Kidman / Boy Erased (2018)

Russell Crowe ve Aleksa Palladino / The Loudest Voice (2019)

Russell Crowe / True History of the Kelly Gang (2019)