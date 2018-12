72. yaşına özel Steven Spielberg'in en iyi filmleri

1 Dennis Weaver/ Duel (1971)





2 Goldie Hawn, Maroon 5, Jacin Guillienne Gayent Dixon /Fifth Harmony





3 Goldie Hawn, William Atherton ve Michael Sacks / The Sugarland Express (1974)





4 Jaws (1975)

5 Cary Guffey / Close Encounters of the Third Kind (1977)

6 Robert Stack / 1941 (1979)

7 Harrison Ford / Raiders of the Lost Ark (1981)

8 C. Thomas Howell, Henry Thomas, Robert MacNaughton, K.C. Martel ve Pat Welsh / E.T. the Extra-Terrestrial (1982)

9 Harrison Ford - Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

10 Whoopi Goldberg, Danny Glover, Margaret Avery, ve Bennet Guillory / The Color Purple (1985)





11 John Malkovich, Joe Pantoliano ca Ben Stiller / Empire of the Sun (1987)

12 Harrison Ford / Indiana Jones and the Last Crusade (1989)





13 Audrey Hepburn ve Richard Dreyfuss / Always (1989)

14 Dustin Hoffman, Bob Hoskins ve Charlie Korsmo / Hook (1991)

15 Laura Dern, Sam Neill ca Joseph Mazzello / Jurassic Park (1993)





16 Liam Neeson ve Olaf Lubaszenko / Schindler's List (1993)

18 Matthew McConaughey ve Djimon Hounsou / Amistad (1997)

19 Tom Hanks, Matt Damon ve Edward Burns /Saving Private Ryan (1998)

20 Haley Joel Osment / Artificial Intelligence: AI (2001)

21 Tom Cruise ve Samantha Morton / Minority Report (2002)

22 Leonardo DiCaprio ve Christopher Walken / Catch Me If You Can (2002)

23 Tom Hanks, Diego Luna, Chi McBride ca Kumar Pallana / The Terminal (2004)

24 Karen Allen ve Shia LaBeouf / Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)





25 Tom Cruise, Tim Robbins ca Dakota Fanning / War of the Worlds (2005)

26 The Adventures of Tintin (2011)

27 Jeremy Irvine / War Horse (2011)





28 Daniel Day-Lewis / Lincoln (2012)





29 Tom Hanks ca Amy Ryan / Bridge of Spies (2015)





30 Ruby Barnhill / The BFG (2016)





31 Tom Hanks, Meryl Streep, Philip Casnoff, David Cross, Tracy Letts, Bradley Whitford, Jessie Mueller ca Carrie Coon / The Post (2017)