Ajda Pekkan sahneye maske ve pelerinle çıktı
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Harbiye'de hayranlarıyla bir araya geldi. 73 yaşındaki sanatçı sahneye maske ve pelerinle çıkış yaptı.
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Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Halkbank ve Poll Prodüksiyon organizasyonuyla düzenlenen konserler kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Pekkan sahneye maske ve pelerinle çıktı.
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İki bölümden oluşan konserde sanatçı, aralarında "Farkın Bu", "Yakar Geçerim", "Sevgide Seni Seçtim", "Yalnızlık", "Yaz Yaz" ve "Bambaşka Biri"nin bulunduğu 29 parça seslendirdi.
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Sahnede konuşma yapan ünlü sanatçı, söz yazarı ve besteci Şehrazat'ın "Farkın Bu" şarkısını kendisi için yazdığını ve çok sevdiğini dile getirerek, şarkıyı 2 defa söyledi.
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4Pekkan, bu konserde daha önceki Harbiye'deki konserlerinden farklı olarak repertuvarında çok fazla bilinmeyen şarkılara da yer verdiğini ifade etti.