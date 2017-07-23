Amy Winehouse 8 yıl önce bugün öldü
ntv.com.tr
İngiliz şarkıcı Amy Winehouse 8 yıl önce bugün evinde ölü bulunmuştu. İşte 23 Temmuz 2011'de henüz 27 yaşındayken aramızdan ayrılan muhteşem ses Amy Winehouse'un hikayesi...
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Amy evinde ölü bulunmuştu
Amy Winehouse 27 yaşında susan enfes bir ses, muhteşem bir caz gırtlağı. Kısa müzik kariyerinde ödüle doymayan iki albüm ve unutulmaz şarkılar bıraktı. Amy, sansasyonel yaşamı, bitmek bilmeyen büyük aşkı, kabarık saçları, vintage giyimi, çılgın dövmeleri, modern ‘pin-up’ tarzı ile tarihe geçti bile...
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27 yaşında dünyaya veda etti
Bugün, 27 yaşında hayata veda eden Winehouse’un ölümünün sekizinci yıldönümü.
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5 Grammy'li unutulmaz bir ses"Ben tam soyadım gibiyim" (şarapevi) diyerek alkol sorununu dillendirmekten çekinmeyen, soul müziğin divası olarak kabul edilen, beş Grammy ödüllü Amy Winehouse…
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Amy Winehouse evinde ölü bulundu
Amy Winehouse, sekiz yıl önce bugün, 27 yaşındayken Londra'nın kuzeyindeki evinde ölü bulunmuştu.
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Amy Winehouse evinde ölü bulundu14 Eylül 1983'de doğan, 5 Grammy ödüllü Amy Winehouse, soul ve caz müziğinin önde gelen seslerinden biri olarak kabul ediliyordu.
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Amy Winehouse evinde ölü bulundu
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Amy Winehouse evinde ölü bulundu
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Amy Winehouse evinde ölü bulundu
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Amy Winehouse evinde ölü bulundu
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Amy Winehouse evinde ölü bulundu
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Amy Winehouse evinde ölü bulundu
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Amy Winehouse evinde ölü bulundu
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Amy Winehouse evinde ölü bulundu
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Amy Winehouse evinde ölü bulundu
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Amy Winehouse evinde ölü bulundu
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Amy Winehouse evinde ölü bulundu
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Amy Winehouse evinde ölü bulundu
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Amy Winehouse evinde ölü bulundu
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Amy Winehouse evinde ölü bulundu
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Amy Winehouse evinde ölü bulundu
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Amy Winehouse evinde ölü bulundu
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Amy Winehouse evinde ölü bulundu
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Amy Winehouse evinde ölü bulundu
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Amy Winehouse evinde ölü bulundu
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Amy Winehouse evinde ölü bulundu
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Amy Winehouse evinde ölü bulundu