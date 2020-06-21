Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri)
21 Haziran Babalar Günü'nde babanıza, onunla birlikte geçireceğiniz film dolu saatler hediye edebilirsiniz. Peki, içinde baba-çocuk ilişkisi barındıran ya da baba-çocuk ilişkisine odaklanan en iyi filmler hangileri? İşte babalarla birlikte seyredilebilecek en güzel filmler...
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ntv.com.tr 21.06.2020 - 09:35| Son Güncelleme : 21.06.2020 - 09:49
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