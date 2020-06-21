Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri)

21 Haziran Babalar Günü'nde babanıza, onunla birlikte geçireceğiniz film dolu saatler hediye edebilirsiniz. Peki, içinde baba-çocuk ilişkisi barındıran ya da baba-çocuk ilişkisine odaklanan en iyi filmler hangileri? İşte babalarla birlikte seyredilebilecek en güzel filmler...

ntv.com.tr 21.06.2020 - 09:35 | Son Güncelleme : 21.06.2020 - 09:49

Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 1
Hadi Be Oğlum
Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 2
Kaptan Fantastik
Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 3
Umudunu Kaybetme
Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 4
Babam ve Oğlum
Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 5
Baba
Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 6
Bisiklet Hırsızları
Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 7
Aile Babası
Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 8
Kramer Kramer'e Karşı
Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 9
Hayat Güzeldir
Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 10
Hayat Ağacı
Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 11
İhtiras Rüzgarları
Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 12
Kan Dökülecek
Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 13
Geleceğe Dönüş
Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 14
Yeni Başlangıçlar
Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 15
Çocukluk
Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 16
Kabadayı
Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 17
Büyük Balık
Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 18
Cennetin Doğusu
Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 19
Damdaki Kemancı
Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 20
Düşler Tarlası
Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 21
Kayıp Balık Nemo
Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 22
Zirvede
Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 23
Benim Adım Sam
Babalar Günü için film önerileri (En iyi baba-çocuk filmleri) - 24
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