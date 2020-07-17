BTS üyeleri kimlerdir, BTS ne demek? (BTS hakkında merak edilen 10 şey)

“Top Social Artists” ödülünü nasıl kazandılar

İnsanların BTS grubuna bu kadar hayran olmalarının büyük bir nedeni ise topluma korkmadan nasıl gerçek ve korkusuz bir insan olunduğunu aktarmalarıdır. Sahne arkası görüntülerin samimi fotoğraflar ve komik videolar şeklinde düzenli olarak sosyal medyaya yüklenmesi ise hayranların Bts üyelerinin günlük yaşamlarına tanık olmalarını sağladı. Twitter, YouTube, SoundCloud ve VLIVE * gibi sosyal medya platformlarında büyük bir varlık gösterdiler.

BTS, Justin Bieber'ın 6 yıllık serisini kırdı ve o zamandan beri bu ödülü kazanan tek grup oldular.



* VLIVE: yıldızların çoğunlukla canlı videoları gerçek zamanlı olarak izlediği ve hayranlarla sohbet ettiği Kore video platformudur.