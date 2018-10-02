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Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu Muhafız'dan (The Protector) yeni kareler

Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı, Netflix'in ilk Türk dizisi Muhafız'ın (The Protector) yeni kareleri ve fragmanı görücüye çıktı.

  • 1

    YAYINLANAN YENİ KARELER

    YAYINLANAN YENİ KARELER

    Çağatay Ulusoy'un merakla beklenen Netflix'in ilk Türk dizisi Muhafız'ın fragmanı ve yeni kareleri yayınlandı.

    MUHAFIZ FRAGMANI (TIKLA İZLE)

  • 2

    Dizide izleyiciler mütevazı bir hayatı olan Hakan'ın hem İstanbul'un hem de kendi kaderini sonsuza dek değiştirecek, bugün olması gereken kahraman olma yolundaki macerasına tanıklık edecek.

    MUHAFIZ FRAGMANI (TIKLA İZLE)

  • 3

    ÖNCEKİ İLK KARELER

    ÖNCEKİ İLK KARELER

    Fantastik drama türündeki dizinin kadrosunda ayrıca Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor.

    MUHAFIZ FRAGMANI (TIKLA İZLE)

  • 4

    Muhafız’ın yapımcılığını Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor.

    MUHAFIZ FRAGMANI (TIKLA İZLE)

  • 5

    Dizinin yeni yıl gelmeden izleyiciyle buluşması bekleniyor.

    MUHAFIZ FRAGMANI (TIKLA İZLE)

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