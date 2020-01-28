Elijah Wood’un hayranlarıyla sıradışı fotoğrafları (39. doğum günü)

The Lord of the Rings'in (Yüzüklerin Efendisi) Frodo Baggins'i Elijah Wood bugün(28 Ocak 2020) yeni yaşını yaşını kutluyor. 39 yaşındaki yıldız kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarına olumlu cevap vermekle kalmıyor, onlarla birlikte sıradışı temalarda poz vermekten de çekinmiyor. İşte Elijah Wood'un dünden bugüne hayranlarıyla çektirdiği sıradışı fotoğraflar...

‘Yüzüklerin Efendisi’ serisiyle tanınan oyuncu Elijah Wood, hayranlarıyla karşılaştığında en rahat davranan ünlülerden.

Kendisiyle konuşmak ve birlikte fotoğraf çektirmek isteyen hayranları için her zaman fırsat yaratmayı kendine görev bilen 39 yaşındaki ABD’li oyuncu, onlarla birlikte muzip pozlar vermekten de çekinmiyor.

Wood, fotoğraf çekimlerinde kah bir hayranının sırtına çıkıyor, kah başını göğsüne dayıyor...

Enerjisi yüksek fotoğraflar çektirmekten kaçmayan Wood, hayranlarıyla birlikte mimiklerini konuşturarak teatral pozlar da veriyor.

İşte Elijah Wood’un hayranlarıyla birlikte verdiği şaşırtıcı derecede sıcak pozlar...

Selda Bağcan

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