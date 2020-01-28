Elijah Wood’un hayranlarıyla sıradışı fotoğrafları (39. doğum günü)

‘Yüzüklerin Efendisi’ serisiyle tanınan oyuncu Elijah Wood, hayranlarıyla karşılaştığında en rahat davranan ünlülerden.
Kendisiyle konuşmak ve birlikte fotoğraf çektirmek isteyen hayranları için her zaman fırsat yaratmayı kendine görev bilen 39 yaşındaki ABD’li oyuncu, onlarla birlikte muzip pozlar vermekten de çekinmiyor.
Wood, fotoğraf çekimlerinde kah bir hayranının sırtına çıkıyor, kah başını göğsüne dayıyor...
Enerjisi yüksek fotoğraflar çektirmekten kaçmayan Wood, hayranlarıyla birlikte mimiklerini konuşturarak teatral pozlar da veriyor.
İşte Elijah Wood’un hayranlarıyla birlikte verdiği şaşırtıcı derecede sıcak pozlar...