En iyi Aamir Khan filmleri

Hint Sineması’nın yıldız ismi Aamir Khan’ ın yeni filmi Lal Singh Chaddha, vizyona girmek için gün sayıyor. Bollywood tarihinin en iyi filmlerine imza atan Khan’ın yeni filminin Hint sinemasına damga vurması bekleniyor. Dram ve komedi türünde olacak olan filmin, 1994 Amerikan yapımı Forrest Gump filminin bir Bollywood uyarlaması olması bekleniyor. İşte Aamir Khan’nın yeni filmi izleyiciyle buluşmadan önce , IMDb puan sırasına göre Hintli aktörün filmleri.

ntv.com.tr 16.07.2020 - 10:02

En iyi Aamir Khan filmleri - 1

29. Mela (2000)

Tür: Aksiyon

İMDb: 3,8

En iyi Aamir Khan filmleri - 2

28. Thugs of Hindostan (2018)

Tür: Dram, Aksiyon

İMDb: 4,0

En iyi Aamir Khan filmleri - 3

27. Dhoom 3 (2013)

Tür: Aksiyon, Gerilim

İMDb: 5,4

En iyi Aamir Khan filmleri - 4

26. Daulat Ki Jung (1992)

Tür: Romantik

İMDb: 5,8

En iyi Aamir Khan filmleri - 5

25. Mann (1999)

Tür: Romantik

İMDb: 6,2

En iyi Aamir Khan filmleri - 6

24. Raja Hindustani (1996)

Tür: Romantik, Müzikal

İMDb: 6,2

En iyi Aamir Khan filmleri - 7

23. Mangal Pandey: The Rising (2005)

Tür: Savaş

İMDb: 6,6

En iyi Aamir Khan filmleri - 8

22. Dil (1990)

Tür: Romantik

İMDb: 6,7

En iyi Aamir Khan filmleri - 9

21. Ishq (1997)

Tür: Romantik, Komedi

İMDb: 6,9

En iyi Aamir Khan filmleri - 10

20. Dhobi Ghat (2011)

Tür: Dram,romantik

İMDb: 7,0

En iyi Aamir Khan filmleri - 11

19. Akele Hum Akele Tum (1995)

Tür: Romantik

İMDb: 7,0

En iyi Aamir Khan filmleri - 12

18. Talaash: The Answer Lies Within (2012)

Tür: Gerilim

İMDb: 7,2

En iyi Aamir Khan filmleri - 13

17. Fanaa (2006)

Tür: Romantik

İMDb: 7,2

En iyi Aamir Khan filmleri - 14

16. Ghajini (2008)

Tür: Aksiyon

İMDb: 7,3

En iyi Aamir Khan filmleri - 15

15. Ghulam (1998)

Tür: Gerilim

İMDb: 7,3

En iyi Aamir Khan filmleri - 16

14. Hum Hain Rahi Pyar Ke (1993)

Tür: Romantik, Komedi

İMDb: 7,4

En iyi Aamir Khan filmleri - 17

13. Rangeela (1995)

Tür: Romantik, Müzikal

İMDb: 7,5

En iyi Aamir Khan filmleri - 18

 12. Earth (1998) 

Tür: Dram

IMDb: 7,7

En iyi Aamir Khan filmleri - 19

11. Secret Superstar (2017)

Tür: Drama, Aile

IMDb: 7,9

En iyi Aamir Khan filmleri - 20

10. Sarfarosh (1999)

Tür: Aksiyon, Drama, Romantik

IMDb: 8,1

En iyi Aamir Khan filmleri - 21

9. Dil Chahta Hai (2001)

Tür: Romantik, Müzikal

IMDb: 8,1

En iyi Aamir Khan filmleri - 22

8. Lagaan (2001)

Tür: Spor, Müzikal

IMDb: 8,1

En iyi Aamir Khan filmleri - 23

7.PK (2014)

Tür: Komedi, Fantastik

IMDb:8,1

En iyi Aamir Khan filmleri - 24

6. Jo Jeeta Wohi Sikandar (1992)

Tür: Romantik

IMDb: 8,2
En iyi Aamir Khan filmleri - 25

5. Andaz Apna Apna (1994)

Tür: Komedi, Romantik

IMDb: 8,2

En iyi Aamir Khan filmleri - 26

  4. Rang De Basanti (2006)

Tür: Romantik, Müzikal

IMDb: 8,2

En iyi Aamir Khan filmleri - 27

3. Taare Zameen Par (2007)

Tür: Dram

IMDb: 8,4

En iyi Aamir Khan filmleri - 28

2. Dangal (2016)

Tür: Spor, Aksiyon

IMDb: 8,4

En iyi Aamir Khan filmleri - 29

1. 3 Idiots (2009)

Tür: Komedi

IMDb: 8,4

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