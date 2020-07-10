En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması)

Yeşil, pembe, sarı, turuncu gibi canlı renklerden ve desenlerden oluşan değişik görünümlü ve kendine has kıyafetleriyle, danslarıyla, etnik çeşitliliğiyle ve dini mezheplerin çok ve farklı gruplanmasıyla tanınan Hindistan kültürünü; beyazperdeye aktaran Hint filmleri sinemada her geçen gün daha da fazla güç kazanmaya devam ediyor. Yıllık üretimde birincisi sırada olan Hint sinemasıyla özdeşleşen Bollywood, bilinenin aksine ülkedeki tek sinema sektörü değil. Tollywood ve Kollywood gibi sektörlerden yalnızca biri. Batı dünyasında klişeler yumağı ve basmakalıp olarak görülerek küçümsenen Hint sineması, sektörel zenginliğin yanı sıra beslendiği mitolojik unsurlar, kimliksel ve kültürel çeşitlilik ve toplumsal kodlarla yabana atılamayacak kadar özgün bir ülke sineması olarak konumlanıyor. İşte bu renklilik içinde öne çıkan ve IMDb verilerine göre en yüksek puanı alan filmler...