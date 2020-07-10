En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması)

Yabancı film izlemek isteyen ancak karar veremeyenler için; beyaz perdedeki adı Bollywood olan Hint filmleri, farklı bir alternatif olabilir. İşte IMDb okuyucularının oylarıyla belirlenmiş tüm zamanların en yüksek puanlı Hint filmleri...

10.07.2020 - 06:35

En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 1

Yeşil, pembe, sarı, turuncu gibi canlı renklerden ve desenlerden oluşan değişik görünümlü ve kendine has kıyafetleriyle, danslarıyla, etnik çeşitliliğiyle ve dini mezheplerin çok ve farklı gruplanmasıyla tanınan Hindistan kültürünü; beyazperdeye aktaran Hint filmleri sinemada her geçen gün daha da fazla güç kazanmaya devam ediyor. Yıllık üretimde birincisi sırada olan Hint sinemasıyla özdeşleşen Bollywood, bilinenin aksine ülkedeki tek sinema sektörü değil. Tollywood ve Kollywood gibi sektörlerden yalnızca biri. Batı dünyasında klişeler yumağı ve basmakalıp olarak görülerek küçümsenen Hint sineması, sektörel zenginliğin yanı sıra beslendiği mitolojik unsurlar, kimliksel ve kültürel çeşitlilik ve toplumsal kodlarla yabana atılamayacak kadar özgün bir ülke sineması olarak konumlanıyor. İşte bu renklilik içinde öne çıkan ve IMDb verilerine göre en yüksek puanı alan filmler...

En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 2

50. Gangs of Wasseypur (2012) 8,1

En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 3
49. Jigarthanda (2014) 8,1
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 4
48. Talvar (2015) 8,1
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 5
47. Mudhalvan (1999) 8,1
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 6
46. Papanasam (2015) 8,1
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 7

45. Bangalore Days (2014) 8,1
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 8
44. Soodhu Kavvum (2013) 8,1
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 9
43. Satya (1998) 8,1
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 10
42. Shahid (2012) 8,1
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 11
41. Premam (2015) 8,2
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 12
40. Mahanati (2018) 8,2
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 13
39. Kaakkaa Muttai (2014) 8,2
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 14
38. Dhuruvangal Pathinaaru (2016) 8,2
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 15
37. Super Deluxe (2019) 8,2
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 16
36. Tumbbad (2018) 8,2
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 17
35. Peranbu (2018) 8,2
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 18
34. Andhadhun (2018) 8,2
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 19
33. Jersey (2019) 8,2
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 20
32. Khosla Ka Ghosla! (2006) 8,2
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 21
31. Drishyam (2013) 8,2
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 22
30. Kaithi (2019) 8,2
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 23
29. Thani Oruvan (2015) 8,2
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 24
28. Kannathil Muthamittal (2002) 8,2
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 25
27. Vada Chennai (2018) 8,2
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 26

26. Aparajito (1956) 8,2
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 27
25. Chupke Chupke (1975) 8,3
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 28
24. Aruvi (2016) 8,3
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 29
23. Asuran (2019) 8,3
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 30
22. Pyaasa (1957) 8,3
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 31
21. Guide (1965) 8,3
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 32
20. Jaane Bhi Do Yaaro (1983) 8,3
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 33
19. Thalapathi (1991) 8,3
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 34
18. Visaaranai (2015) 8,3
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 35

17. Dangal (2016) 8,3
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 36
16. Kumbalangi Nights (2019) 8,4
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 37
15. Her Çocuk Özeldir (2007) 8,4
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 38
14. 3 Ahmak (2009) 8,4
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 39

13. 96 (2018) 8,4
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 40
12. Pariyerum Perumal (2018) 8,4
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 41
11. Apur Sansar (1959) 8,4
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 42
10. Black Friday (2004) 8,4
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 43
9. Manichitrathazhu (1993) 8,4
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 44
8. Kireedam (1989) 8,4
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 45
7. Vikram Vedha (2017) 8,5
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 46
6. Anand (1971) 8,5
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 47
5. Ratsasan (2018) 8,5
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 48

4. Gol Maal (1979) 8,5
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 49
3. Pather Panchali (1955) 8,5
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 50

2. Nayakan (1987) 8,5
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması) - 51
1. Anbe Sivam (2003) 8,5

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