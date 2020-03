En ünlü salgın filmleri

Kolera Günlerinde Aşk (Love in the Time of Cholera)

Gabriel Garcia Marquez’in romanından uyarlanan filmde, Kolombiya’da Büyük Savaş'ın hemen ardından yaşlı bir adam merdivenden düşer ve ölürken karısına olan büyük aşkını dile getirir. Cenazeden sonra adamın biri dul kalan kadını arar ve kadın onu reddeder. Olaydan 50 yıl geriye gideriz. O sırada bir Florentino Ariza adındaki telgrafçı çocuk Fermina Daza’ya aşık olur. Ariza kararlı ve ısrarcıdır. Sürekli yazar, serenat yapar, şiir düzer gibi aşktan söz eder. Babaları onları ayrı tutmaya çalışır ve bir süre sonra Fermina bu aşkı bir illüzyon gibi görmeye başlar. Çok geçmeden kültürlü bir fizikçi olan Urbino ile evlenir ve yıllarca Ariza hiçbir kadını sevmeden sürüyle kadının kollarında avunmaya çalışır. Urbino’nun düşüşünden sonra Ariza’nın umutları da bir yanılgı mıdır, değil midir?