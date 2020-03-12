En ünlü salgın filmleri

12.03.2020 - 07:17
Veba (Carriers)
Dünya çapında yayılmış olan bir virüs salgını nedeniyle tüm insanlarda bir korku vardır. Brian ve Danny adında iki kardeşin yanında, Brian'ın kız arkadaşı Bobby ve Danny'nin arkadaşı Kate ile beraber otomobille bu karmaşadan kurtulmaya ve hayatta kalmaya çalışan dört gencin yol boyunca başlarına gelenler anlatılıyor. Amaçları Brian ve Danny'nin çocukluklarını geçirdiği "Turtle Beach" adında bir sahile ulaşmak ve gerekirse hayatlarını orada kaybetmek isteyen gençler, zaman zaman vicdanlarını sorgulamak zorunda kalmaktadırlar.
Tuhaf, korkunç ve emsali görülmemiş bir kriz Central Park'ta patlak vermiştir. Lisede bilim hocası olan genç adam, eşi ve küçük kızı, bu mistik olaydan nasıl kurtulacaklarını düşünmek zorundadırlar. Film, doğal afetlerin arttığı bir coğrafyayı ve dünyanın sonunun yaklaştığını hissettiren bir zamanı, Moore ailesi üzerinden anlatıyor.
Karantina (Quarantine)
Bir televizyon muhabir olarak çalışan Angela Vidal, yanında kameramanıyla Los Angeles itfaiyesinde bir haber peşindedirler. Gece vardiyasını programlarına konu etmek için beklerken, 911’e gelen bir telefon, rutin geceyi unutulmaz bir dehşete çevirecektir. Gittikleri küçük bir apartmanda bir kadının kanı donduran çığlığı duyuluyordur. Kadın ne olduğu anlaşılmayan bir şey tarafından etki altındadır ve bina karantinaya alınır. Oradaki tüm iletişim araçları kesilmiştir ve binanın karantinaya alınması kaldırılınca olanlarla ilgili ellerindeki tek kanıt basının video kayıtları olmuştur.
28 Gün Sonra (28 Days Later)
Londra'daki bir araştırma merkezindeki denek maymunların, bir grup aktivist tarafından serbest bırakılması ile çevreye ölümcül bir virüs yayılır. Virüsten etkilenen kişiler 15 saniye sonra insani özelliklerinden çıkıp, cinayete eğilimli saldırgan yaratıklara dönüşür. Salgın patlak verdiğinde hastanede olan Jim, 28 gün baygın yattıktan sonra uyanır. Dışarıya çıktığı zaman tüm şehrin adeta bir hayalet şehir haline gelmiş olduğunu görür. Aradan geçen zamanda neler olduğunu anlamaya çalışan Jim, kendisine saldıran "virüslü" yaratıklardan ancak Selena ve Mark adlı iki kişinin yardımıyla kurtulur.
Kolera Günlerinde Aşk (Love in the Time of Cholera)
Gabriel Garcia Marquez’in romanından uyarlanan filmde, Kolombiya’da Büyük Savaş'ın hemen ardından yaşlı bir adam merdivenden düşer ve ölürken karısına olan büyük aşkını dile getirir. Cenazeden sonra adamın biri dul kalan kadını arar ve kadın onu reddeder. Olaydan 50 yıl geriye gideriz. O sırada bir Florentino Ariza adındaki telgrafçı çocuk Fermina Daza’ya aşık olur. Ariza kararlı ve ısrarcıdır. Sürekli yazar, serenat yapar, şiir düzer gibi aşktan söz eder. Babaları onları ayrı tutmaya çalışır ve bir süre sonra Fermina bu aşkı bir illüzyon gibi görmeye başlar. Çok geçmeden kültürlü bir fizikçi olan Urbino ile evlenir ve yıllarca Ariza hiçbir kadını sevmeden sürüyle kadının kollarında avunmaya çalışır. Urbino’nun düşüşünden sonra Ariza’nın umutları da bir yanılgı mıdır, değil midir?
Salgın (The Crazies)
Orta Batı'da sessiz, sakin bir kasabada yaşayan bir çiftin, teker teker deliren arkadaşlarına ve yakınlarına karşı yaşam mücadelelerini konu alan filmde, şehir sularına karışan ne olduğu belirsiz zehirli bir madde, kasaba sakinlerini psikopat katillere dönüştürmüştür. Bunu fark eden yetkililer, kasabayı karantinaya almaya karar verirler. Dışardan bakıldığında her şeyin kusursuz gözüktüğü kasaba sakinlerinin, kontrollerini kaybederek birer caniye dönüşmeleriyle Amerikan rüyası sona erer. Salgını önlemeye çalışan askeriye, kasabaya girişi ve çıkışı engelleyince, içeride sağlıklı kalanlarla gözü dönmüş katiller arasında bir kaos başlar.
Salgın (Contagion)
Hava ve solunum yoluyla rahatlıkla geçen ve insanları birkaç gün içinde öldüren, ölümcül bir virüs salgın şeklinde yayılmaktadır. Dünya çapında uzmanlardan oluşan medikal bir ekip, hem salgına çare bulmaya çalışır hem de insanlarda virüsten daha da hızlı yayılan panik halini kontrol altına almaya çalışır. İnsanlar şimdi hem canlarını kurtarmaya çalışırlar hem de dağılmanın eşiğine gelen toplumsal hayata tutunma mücadelesi verirler.
Tehdit (Outbreak)
Bulaşıcı hastalıklar uzmanı albay, Zaire’de ortaya çıkan çok ciddi ve ölümcül bir virüsü araştırmakla görevlendirilir. Araştırmaları sonucunda virüsün Amerika’ya da geldiğini tespit eder. Eğer önlem alınmazsa birkaç hafta içinde bütün Amerika’yı yokedebilecek kadar tehlikeli bir virüstür bu. Virüs uzmanı olan eski eşinin de yardımıyla California’da bir kasabada başlayan virüs salgınını kontrol altına almayı başarırlar.
Körlük (Blindness)
Adı belirsiz bir kentte, ne olduğu anlaşılamayan bulaşıcı bir körlük salgınını patlak verir. 'Beyaz körlük' olarak tabir edilen bu durumdan etkilenmeyen tek kişi bir göz doktorunun karısıdır. Yavaş yavaş kentteki tüm yurttaşları etkisi altına almaya başlayan bu belanın yayılışını ve yaşanan kaos ortamını canlı canlı gören doktorun karısı, kendisini ve ailesini bu zor durumdan kurtarmaya çalışır.
Ölümcül Deney (Resident Evil)
Raccoon şehrinin dışında Umbrella Corporation isimli bir şirket tarafından yönetilen, Hive isimli bir genetik araştırma merkezi bulunmaktadır. Araştırmalar esnasında uygulanan deneylerden birinde üretilen T-virus isimli virüsü ele geçiren bir hırsız bu virüsü Hive binasının içerisine salar. Virüs The Red Quinn isimli yapay zekayı ele geçirir ve sonrasında merkezdeki herkese bulaştırmaya başlar. Tüm personel zombiye dönüşür ve bu zombiler Red Quinn tarafından yönetilir. Red Quinn'i durdurmak için merkeze gelen bir ekip bu yapay zeka makineyle savaşırken zombilerle de baş etmeye çalışacaktır.
Grip (Flu)
Bilinmeyen bir hastalık aniden baş gösterir, bölgesel yıkımlara sebep olur. Hastalık solunum yoluyla bulaşmaktadır ve hastalığı kaptıktan 36 saat sonra ölüm gerçekleşmektedir. Salgını kontrol altına alabilmek için bireyler çaresizlik içinde mücadele ederler.
Dünya Savaşı Z (World War Z)
Gerry Lane iki kızı ve sevgili eşiyle mutlu bir hayat sürdüren bir aile babasıdır. Bir gün arabaları trafikte sıkıştığında her zamankinden farklı olarak yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunu fark ederler. Tehlike hızla yaklaşmaktadır. Ailesini güvenli bir bölgeye yerleştiren Birleşmiş Milletler çalışanı olan Gerry, ikiye ayrılan dünyayı kurtarmak için dünyayı dolaşacak ve bunu yaparken hayli kısıtlı olan zamana karşı yarışacaktır.
Yeryüzündeki Son Aşk (Perfect Sense)
Michael ilişkilerde bağlanma sorunu yaşayan ama yemek pişirme konusunda usta olan bir şeftir. Soğuk görünümlü ama işinin ehli doktor Susan ise uzun zamandır özel hayatına kimseyi sokmadan kendisini sadece işine vermiştir. Susan ve Michael yakınlaşırken, tüm dünyada insanların duygularını bir bir yok eden bir salgın hastalık ortaya çıkar. İnsanlar sevme yetilerini bir bir kaybederken Susan ve Michael'ın aşkı hayata tutunabilecek midir?
Ben Efsaneyim (I am Legend)
Robert Neville, korkunç bir virüsün her yere yayılmasına engel olamamış bir bilim insanıdır. New York’ta hayatta kalabilenlerdendir. Kendi bedeni söz konusu virüse bağışıklık kazanmıştır. Bu özelliğe sahip tek kişidir. Üç yıl süre ile her türlü imkanını kullanarak kendisi gibi hayatta kalabilmiş başkaları varsa onlara ulaşmaya çalışır ve aslında yalnız değildir. Neville’in direnme gücünü sağlayan tek şey misyonunu yerine getirme tutkusudur. Kendi kanını kullanarak virüsün etkilerini terse çevirmesi gerekmektedir.
Uzay Mikrobu (The Andromeda Strain)
Bir araştırma uydusunun Arizona yakınlarındaki küçük bir kasabaya düşerek parçalanması beraberinde büyük tehlikeler getirir. Dünya dışından gelen ve son derece ölümcül olan bir virüs bu kaza sonrasında serbest kalır ve kasabadaki hemen herkes kısa bir süre içinde ölür. Olayı çözmek için getirtilen bir grup doktor ve bilim insanı virüsü yok etmek için zamana karşı zorlu bir yarışa girecektir.
Son Umut (Children of Men)
Yıl 2027'dir. Dünyaya son gelen bebeğin üzerinden 19 yıl geçmiştir ve insanlık artık üreyememek gibi bir çıkmazla karşı karşıyadır. Ülkelerin politik düzenlerini de etkileyen bir şekilde değişimler yaşanmasına neden olan bu durum, kendini olayların akışına bırakarak çöküşe giden insanların yanında, bu durumun nedenlerini bulmaya çalışan mücadeleci insanları da yaratır.
Ölülerin Şafağı (Dawn of the Dead)
Peter ve Roger adlı iki polis memuru zombiler tarafından ele geçirilen bir apartmanı temizledikten sonra yakındaki bir televizyon istasyonuna sığınırlar. Burada tanıştıkları iki televizyoncuyu da yanlarına alarak helikopterle binadan kaçarak bir alışveriş merkezine ulaşırlar. Erzak almak üzere kısa bir süre için uğradıkları alışveriş merkezinde hesapladıklarından daha fazla kalmaları gerekecektir, çünkü anlaşılmayan bir nedenle tüm zombiler bu binaya girmeye çalışmaktadır.
12 Maymun (12 Monkeys)
Dünyada insanlığın yok olmasına yetecek derecede tehlikeli olan bir virüs yaklaşık beş milyar kişinin ölümüne yol açmıştır. Geriye kalan insanlar yeraltlarına kurdukları barınaklarda yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Bu esnada virüsün yok olması için bir çözüm yolu bulan insanlar, zamanda geriye gidebilecekleri bir zaman makinesi yaparlar. İlk test sürüşü içinse eski bir mahkum olan James Cole gönüllü olur. James kendisini yedi yıl geride, bir akıl hastanesinde bulur. Akıl hastanesi gibi bir ortamda gelecekten geldiğini ve misyonunu anlatması ise gerçek anlamda akıl hastası etiketi yemesine neden olur.