Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (75. doğum günü)

05.09.2021 - 09:38
5 Eylül 1946 tarihinde Tanzanya Zanzibar'da dünyaya gelen ve 24 Kasım 1991’de hayatını kaybeden rock müziğin efsane sesi Freddie Mercury’nin 1980’li yıllarda aşk yaşadığı son sevgilisi Jim Hutton ile özel fotoğrafları yayımlandı.
Mercury’nin kuaför Hutton ile 1980’lerde başlayan ilişkisi, hayatını kaybettiği 1991 yılına kadar devam etti.
AIDS’e yakalandığını öğrenen Mercury’nin, sevgilisine, ilişkiyi bitirmeyi teklif ettiği ancak Hutton’ın buna “Seni seviyorum Mercury” diye cevap verdiği biliniyor.
Bu hikayeyi bir belgeselde anlatan Hutton, Mercury’ye, “Hiçbir yere gitmiyorum” dediğini söyledi.
İşte Freddie Mercury ve Jim Hutton’ın sevgilerini gözler önüne seren fotoğrafları…