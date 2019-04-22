Game of Thrones’ta Arya Stark’ın seks sahnesine seyirci tepkisi (DİKKAT, SPOILER!)
ntv.com.tr
Game of Thrones 8. sezon 2. bölümde Arya Stark karakterinin ilk kez çıplak göründüğü seks sahnesi seyircilerden tepkisini çekti. DİKKAT, HABER *SPOILER İÇERİR!)
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Game of Thrones’un 8. sezon 2. bölümünde Maisie Williams’ın canlandırdığı Arya Stark karakterinin bekaretini kaybetme sahnesi, seyircilerden tepki topladı.
(Spoiler: Bir eserin konusu veya detayları hakkında bilgi veren, seyretmeyenler için sürprizi bozan açıklama veya ipucu)
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Dizinin dün gece yayınlanan yeni bölümünde Arya’nın soyunduğu sahne seyircilerin en çok konuştuğu sahne oldu.
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Arya ve Robert Baratheon’un oğlu Gendry flört etmeye başladı. Bu yakınlaşma, Winterfell ile Kuzey Kralı'nın savaşa hazırlanma anına denk geldi.
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Gendry, Arya’ya eski sevgilileri hakkında soru sorduğunda, Arya bakire olduğunu söyleyerek, “Biraz sonra öleceğiz. Ölmeden önce bunun nasıl bir şey olduğunu bilmek istiyorum” dedi.
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White Walker’lar Winterfell’e ulaşmadan hemen önce Arya’nın amacına ulaştığı anlaşıldı.
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Arya’nın ilk kez çıplak göründüğü seks sahnesi, seyircilerin sosyal medya üzerinden eleştirel yorumlar yapmalarına yol açtı; seyirciler, sahneden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
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Bazı seyirciler Arya ile Gendry arasındaki yakınlaşmanın çok hızlı olmasını eleştirirken, bir kısmı, “Arya diziye başladığında 11 yaşındaydı, onun çıplak sahnesini görmek çok garip. O bizim kız kardeşimiz” benzeri yorumlar yaptı.
Bir seyirci, “Küçük kız kardeşin seks sahnesi çok rahatsız edici” derken, bir başka seyirci de “Arya 18 yaşında ve kendi seçimlerini yapabilir” ifadesini kullandı.