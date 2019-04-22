Bazı seyirciler Arya ile Gendry arasındaki yakınlaşmanın çok hızlı olmasını eleştirirken, bir kısmı, “Arya diziye başladığında 11 yaşındaydı, onun çıplak sahnesini görmek çok garip. O bizim kız kardeşimiz” benzeri yorumlar yaptı.

Bir seyirci, “Küçük kız kardeşin seks sahnesi çok rahatsız edici” derken, bir başka seyirci de “Arya 18 yaşında ve kendi seçimlerini yapabilir” ifadesini kullandı.