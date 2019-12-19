Game of Thrones'un kostüm tasarımcısı Michele Clapton konuştu: Beyaz paltoda mesaj vardı 

"Bu yüzden bu kostümü geliştirirken kendini neredeyse bir kurtarıcı, bir melek olarak gördüğü fikrini sevdim. Ve böylece ejderhasıyla oraya ulaştığında ve alçaldığında bir çeşit merhamet meleği gibiydi. Bence akıl sağlığının o zamanki durumu ve kendini nasıl gördüğü hakkında çok şey söylüyordu."