Game of Thrones'un usta yazarı George R.R. Martin; dizinin spin-off projesi hakkında Entertainment Weekly’e verdiği röportajda Jane Goldman ile birlikte kaleme aldıkları hikayenin The Golden Age of Heroes adlı dönemde geçtiğini doğruladı. Bu zaman aralığı, Game of Thrones'da yaşananların 5000 yıl öncesine denk düşüyor.