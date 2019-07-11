Martin hikayede hangi krallıkların bulunduğunun sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi: “Stark'lar kesinlikle orada olacaklar. Lannisterlar henüz yoklar ama Casterly Rock mutlaka olacak.”

Taht için savaşan hanedanlık sayısında artış olacağını belirten Martin, “Game of Thrones”da bu sayının 8 olduğunu hatırlatıp “Biraz daha geriye giderseniz 9 krallık var, sonra 12, en son olaraksa yüzlerce krallığın olduğu bir noktaya geri dönüyorsunuz. Bizim ilgilendiğimiz dönem burası” dedi.

Martin’in verdiği ipuçlarından bir diğeri Westeros halkıyla ilgili. Usta yazar Westeros topraklarında insanların yanı sıra mamutlar, gri kurtlar ve Ak Gezenler gibi canlıların da bulunacağını doğruladı.

5

Martin, dizinin toplu oyuncu kadrosuyla ilgili olarak şu yorumları yaptı: “Game of Thrones için son ana kadar hiç kimseyi başrol oyuncusu olarak göstermemiştik. Hep yardımcı oyuncu kategorilerinde değerlendirilmişlerdi çünkü dizi toplu (ensemble) oyuncu kadrosuna sahipti. Bence bu dizide de bu şekilde olmalı. Başrollerden ziyade geniş bir toplu oyuncu kadromuz var."



