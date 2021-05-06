Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında? (Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'nun hayatı)

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gülşen Bubikoğlu, hayranları ile iletişimini koparmıyor. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi hayranlarından gelen "Ekrana ne zaman döneceksiniz? Artık sizi çok özledik." Sorusuna yanıt verdi.

Usta sanatçı ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada;

"Vaktimi kızım Zeynep'ten olan torunum Mavi ile geçiriyorum genellikle. Bana büyük enerji veriyor. Hayata bağlıyor. Çok neşeli, kaliteli anlar yaşıyoruz.

dizilerden ise sağ olsun teklifler gelmeye devam ediyor. Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum." Sözlerini kullandı.