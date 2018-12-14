Hakan: Muhafız'ın (The Protector) IMDb puanı belli oldu
Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı, Hakan: Muhafız (The Protector) izleyiciyle buluştu. 10 bölümü yayınlanan Netflix'in ilk Türk dizisi, yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb'ye 9.3 gibi yüksek bir puanla giriş yaptı. Ancak dizi henüz en popülerle kategorisinde kendine yer bulamadı. The Protector'ın bu puanı sürdürüp sürderemeyeceği ise merak konusu oldu. İşte IMDb'de tüm zamanların en iyi Netflix dizileri ve puanları...
1
24. Dear White People (2017– ) 6,3
2
23. Love (2016–2018) 7,7
3
22. Unbreakable Kimmy Schmidt (2015– ) 7,7
4
21. Bloodline (2015–2017) 8
5
20. On My Block (2018– ) 8,1
6
19. One Day at a Time (2017– ) 8,2
7
18. The Fall (I) (2013– ) 8,2
8
17. Altered Carbon (2018– ) 8,2
9
16. The Last Kingdom (2015– ) 8,3
10
15. Queer Eye (2018– ) 8,4
11
14. Atypical (2017– ) 8,4
12
13. Godless (2017) 8,4
13
12. Ozark (2017– ) 8,4
14
11. BoJack Horseman (2014– ) 8,5
15
10. Chef's Table (2015– ) 8,6
16
9. Dark (2017– ) 8,6
17
8. Mindhunter (2017– ) 8,6
18
7. Daredevil (2015–2018) 8,7
19
6. Narcos (2015–2017) 8,8
20
5. Peaky Blinders (2013– ) 8,8
21
4. Sacred Games (2018– ) 8,9
22
3. Arrested Development (2003– ) 8,9
23
2. Tuhaf Şeyler (2016– ) 8,9
24
1. Kara Ayna (2011– ) 8,9
25
Netflix'in ilk Türk dizisi Muhafız'ın (The Protector) izleyiciyle buluştuğu gün IMDb'ye 9.4 gibi yüksek bir puanla giriş yaptı.