1 "BOZKIR'IN MUHAFIZI GİBİ OLDUM AMA..." Netflix’in tamamı Türk ekipten oluşan dizisi Muhafız 14 Aralık’ta ilk bölümüyle yayınına başladı. İkinci sezonun onayını bile aldı. Etrafta çoğu olumsuz bir dolu eleştiri yapıldı. Benimse için bir türlü almadı. İstanbul’un bir muhafızı vardı. Öyle mi gerçekten? Yoksa bunun da arkasında ABD ve Rusya mı vardı? Öte yandan, Bozkır diye bir dizinin ilk 3 bölümü yine bir internet kanalı üzerinden yayınlandı. Etrafta diziyle ilgili yeterince ses çıkmadı. Benimse içim bir hoş oldu. Bozkır’ın bir dolu muhafızı vardı. Öyleydi gerçekten...

2 "MUHAFIZ'A BAŞLARKEN..." Muhafız’ın ilk birkaç sahnesinde hissettiğim şey, eskilikti... Eskiyen bir şehir, eskimiş bir müzik, eskiciler, eski sokaklar... Taze, yeni, denenmemiş bir ruhun telefonumun ekranından zihnime mıhlanacağı umuduyla izlediğim sahneler, siyah beyaz bir fotoğrafın hüznü ve içindekilerin unutulmuşluğuna benzedi.

3 "BOZKIR'A BAŞLARKEN..." Bozkır’ın ilk birkaç sahnesinde hissettiğim şey, berraklıktı... Tüm sırlarına rağmen, çırılçıplaktı karakterler. Bir bakışta, sigarayı okkalı bir çekişte, bir bıçak darbesinde, söze gerek kalmadan gözün gördüğüyle anlattılar bana hikayelerini.

4 "MUHAFIZ'IN YABANCI DİZİ RUHU" Muhafız, yabancı dizilerin ruhuyla yarışmak istedi. Ama kaçırdığı bir şehir vardı: İstanbul. İstanbul’da başkası gibi olamaz, başkası gibi yaşayamazsın. Şehrimde karşıdan karşıya geçerken bile süperkahramanız biz. Fantastik bir diziye benzemeye gerek yok, biz zaten fantastiğiz!

5 "BOZKIR DAHA YERLİ" Bozkır, Anadolu’nun bir şehri... Plakası 88! Olmayan bir şehirde, olan şehirlerde ne yaşanıyorsa anlatılıyor. Manzaralar, çorağın içindeki yeşil, yeşile dökülen kan, kötüler ve iyi olmaya çalışanlar... Kendi toprağının ruhundan ödün vermeden, kendi hikayesini anlatıp, değme fantastik diziye taş çıkarıyor. Şapka çıkarmak lazım!

6 "MUHAFIZ'IN ACELECİLİĞİ" Muhafız’da Ayasofya bütün tevazusuyla dururken, bütün ekip bir yere yetişmek istiyordu sanki. Oyuncuların, yönetmenin, senaristin, hikayenin, figüranın herkesin acelesi vardı. Büyüktü. Rol yapmalar, rolden çalmalar, kötülükler, planlar... Onlar büyüdükçe şehir küçüldü.

7 "BOZKIR'IN RİTMİ" Bozkır’da her şeyin bir ritmi vardı. Çoğu zaman, zamanın bozkırdaki yavaşlığı gibi, çekimler de ağırlaşıyordu. Karakterlerin ağır yükleri, küçük hayatları, sinsice işledikleri kötülükleri, aceleye getirmeden izletti. Ecele gittikleri halde...

8 "MÜZİĞİ FESLİ" Muhafız, Kapalı Çarşı’da fes takıp dolaşan adamları göstermiyordu. Ama müzikler öyleydi. İçine bir tutam alaturka, bir çimdik otanzim, kaşığın ucuyla Bizans hatırası, eser miktarda elektronik altyapı ekleyip, ortaya paranoyak bir baharat çıkarmışlardı. Yine de Tufan Aydin, Tolga Büyük, Ekin Eti ve Emin Yasin Vural’ın ellerine sağlık. Sonuçta müzik ruhun gıdasıydı.

9 "TOPRAĞIMIZIN MÜZİĞİ" Bozkır’da, Bozkır’ın Tezenesi’si çaldı. Sonra yine çaldı. Sonra birbirimizden sakladığımız kötülüklerimiz gibi fısıltılar çalındı kulaklarıma. Hem toprağımızdan hem de kahrolası insanlığımızdan türeyen müziği dinlemek her koşulda iyi geldi.

10 "BEKLENTİYİ YÜKSELTTİ, YERE ÇAKILDIK" Muhafız, Can Evrenol, Umut Aral ve Gönenç Uyanık’ın yönetmen koltuğunu paylaştığı, Gökhan Tiryaki’nin görüntü yönetmeni olduğu, Çağatay Ulusoy, Okan Yalabık gibi oyuncuları buluşturan, sıradışı bir iş olduğu için beklentiyi çok yükseltti. O yüzden yere sert çakıldık.