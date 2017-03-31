Halit Akçatepe'nin unutulmaz filmleri (Vefatının 2. yılında anılıyor)
Oyunculuk hayatına henüz 5 yaşındayken başlayan, Hababam Sınıfı'ndaki Güdük Necmi tiplemesiyle hafızalarda yer bulan Halit Akçatepe, vefatının 2. yılında ( 31 Mart 2017) anılıyor. İşte Yeşilçam'ın usta ismi Halit Akçatepe'nin unutulmaz filmleri...
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Oh Olsun (1973)
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2Sev Kardeşim (1972)
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3Canım Kardeşim (1973)
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4Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (1974)
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5Mavi Boncuk (1974)
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6Salak Milyoner (1974)
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7Köyden İndim Şehire (1974)
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8Hababam Sınıfı (1974)
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9Üç Ahbap Çavuşlar (1975)
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10Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975)
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11Tantana Kardeşler (1976)
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12Süt Kardeşler (1976)
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13Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976)
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14Dokunmayın Şabanıma (1979)
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15Dört Geline Dört Damat (1981)
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16Adile Teyze (1982)
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17Şen Dul Şaban (1985)
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18Şaban Papucu Yarım (1985)
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19Şaban Askerde (1993)
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20Şaban İle Şirin (1995)
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21Hababam Sınıfı Merhaba (2003)
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22Hababam Sınıfı Askerde (2004)
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23Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2005)
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24Kral Çıplak (2012)
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25Krem (dizi) (2012)
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26Babam Sınıfta Kaldı (2013)
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İşte Halit Akçatepe'nin tüm filmleri...
Babam Sınıfta Kaldı (2013)
Krem (dizi) (2012)
Kral Çıplak (2012)
Leyla ile Mecnun (dizi) (2011)
Geniş Aile (2009)
Aile Reisi (2009)
7 Kocalı Hürmüz (2009)
Orada Neler Oluyor? (2009)
Vurgun (2008)
Genco (2007)
Yalan Dünya (2007)
Hakkını Helal Et (2007)
Sesler Yüzler Mekanlar (2007)
İki Aile (2006 - 2008)
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28Sevda Çiçeği (2006)
Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2005)
İki Arada Aşk (2005)
Cumbadan Rumpaya (2005)
Beşinci Boyut (2005)
Müyim Olan Aşkımız (2005)
Hababam Sınıfı Askerde (2004)
Büyük Buluşma (2004)
Canım Annem (2004)
Avrupa Yakası (2004)
Yeşilçam Denizi (2003)
Şapkadan Babam Çıktı (2003)
Hababam Sınıfı Merhaba (2003)
Vaka-i Zaptiye (2002)
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29En Son Babalar Duyar (2002)
Çılgın Bediş (2001)
Siyah Cennet (2000)
Tersine Dünya (2000)
Konu Komşu (1999)
Eltiler (1997)
Hayvanlara Dokunduk (1997)
Hoşçakal İstanbul (1996)
Şaban İle Şirin (1995)
Çatı (1995)
Kaygısızlar (1994)
Hayri Beyin Son Aşkı (1993)
Oyun İçinde Oyun (1993)
Şaban Askerde (1993)
Yazlıkçılar (1993)
Anasının Kızı (1992)
Sürgün (1992)
İnsanlar Yaşadıkça (1989)
Bizimkiler (1989)
Kötü Kader (1987)
Büyük Koşu (1987)
Karımın Gölgesi (1987)
Keko Aptallar Çetesi (1986)
Keriz (1985)
Şaban Papucu Yarım (1985)
Şen Dul Şaban (1985)
Adile Teyze (1982)
Umut Dilencisi (1982)
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30Buyurun Cümbüşe (1982)
Talih Kuşu (1982)
Dört Geline Dört Damat (1981)
Renkli Dünyalar (1980)
Dokunmayın Şabanıma (1979)
Evlidir Ne Yapsa Yeridir (1978)
Şabanoğlu Şaban (1977)
Gülen Gözler (1977)
Bülbül Ailesi (1976)
Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976)
Süt Kardeşler (1976)
Tantana Kardeşler (1976)
Şoför Mehmet (1976)
Lüküs Hayat (1976)
Bizim Aile (1975)
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975)
Merhaba (1975)
Ah Nerede (1975)
Üç Ahbap Çavuşlar (1975)
Şaşkın (1974)
Hababam Sınıfı (1974)
Köyden İndim Şehire (1974)
Salak Milyoner (1974)
Evet mi Hayır mı? (1974)
Kanlı Deniz (1974)
Mavi Boncuk (1974)
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (1974)
Canım Kardeşim (1973)
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31Tarkan: Güçlü Kahraman (1973)
Yalancı Yarim (1973)
Oh Olsun (1973)
Ömer Hayyam (1973)
Umut Dünyası (1973)
Sevilmek İstiyorum (1973)
İyi Döverim Kötü Severim (1972)
Tarkan: Altın Madalyon (1972)
Üç Sevgili (1972)
Sev Kardeşim (1972)
O Ağacın Altında (1972)
Tatlı Dillim (1972)
Feryat (1972)
Bir Varmış Bir Yokmuş (1971)
Üç Arkadaş (1971)
Beyoğlu Güzeli (1971)
Mahallenin Namusu (1953)
Köprüaltı Çocukları (1953)
Hayat Acıları (1951)
Güldağlı Cemile (1951)
İstiklal Madalyası (1948)
Bir Dağ Masalı (1947)
Karanlık Yollar (1947)
Senede Bir Gün (1946)
Günahsızlar (1944)
Nasreddin Hoca Düğün'de (1943)
Dertli Pınar (1943)