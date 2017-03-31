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Halit Akçatepe'nin unutulmaz filmleri (Vefatının 2. yılında anılıyor)

Oyunculuk hayatına henüz 5 yaşındayken başlayan, Hababam Sınıfı'ndaki Güdük Necmi tiplemesiyle hafızalarda yer bulan Halit Akçatepe, vefatının 2. yılında ( 31 Mart 2017) anılıyor. İşte Yeşilçam'ın usta ismi Halit Akçatepe'nin unutulmaz filmleri...

  • 1

    Halit Akçatepe

    Oh Olsun (1973)

    HALİT AKÇATEPE HAYATINI KAYBETTİ

  • 2

    Halit Akçatepe
    Sev Kardeşim (1972)
  • 3

    Halit Akçatepe
    Canım Kardeşim (1973)
  • 4

    Halit Akçatepe
    Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (1974)
  • 5

    Halit Akçatepe
    Mavi Boncuk (1974)
  • 6

    Halit Akçatepe
    Salak Milyoner (1974)
  • 7

    Halit Akçatepe
    Köyden İndim Şehire (1974)
  • 8

    Halit Akçatepe
    Hababam Sınıfı (1974)
  • 9

    Halit Akçatepe
    Üç Ahbap Çavuşlar (1975)
  • 10

    Halit Akçatepe
    Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975)
  • 11

    Halit Akçatepe
    Tantana Kardeşler (1976)
  • 12

    Halit Akçatepe
    Süt Kardeşler (1976)
  • 13

    Halit Akçatepe
    Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976)
  • 14

    Halit Akçatepe
    Dokunmayın Şabanıma (1979)
  • 15

    Halit Akçatepe
    Dört Geline Dört Damat (1981)
  • 16

    Halit Akçatepe
    Adile Teyze (1982)
  • 17

    Halit Akçatepe
    Şen Dul Şaban (1985)
  • 18

    Halit Akçatepe
    Şaban Papucu Yarım (1985)
  • 19

    Halit Akçatepe
    Şaban Askerde (1993)
  • 20

    Halit Akçatepe
    Şaban İle Şirin (1995)
  • 21

    Halit Akçatepe
    Hababam Sınıfı Merhaba (2003)
  • 22

    Halit Akçatepe
    Hababam Sınıfı Askerde (2004)
  • 23

    Halit Akçatepe
    Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2005)
  • 24

    Halit Akçatepe
    Kral Çıplak (2012)
  • 25

    Halit Akçatepe
    Krem (dizi) (2012)
  • 26

    Halit Akçatepe
    Babam Sınıfta Kaldı (2013)
  • 27

    Halit Akçatepe

    İşte Halit Akçatepe'nin tüm filmleri... 

    Babam Sınıfta Kaldı (2013)
    Krem (dizi) (2012)
    Kral Çıplak (2012)
    Leyla ile Mecnun (dizi) (2011)
    Geniş Aile (2009)
    Aile Reisi (2009)
    7 Kocalı Hürmüz (2009)
    Orada Neler Oluyor? (2009)
    Vurgun (2008)
    Genco (2007)
    Yalan Dünya (2007)
    Hakkını Helal Et (2007)
    Sesler Yüzler Mekanlar (2007)
    İki Aile (2006 - 2008)

  • 28

    Halit Akçatepe
    Sevda Çiçeği (2006)
    Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2005)
    İki Arada Aşk (2005)
    Cumbadan Rumpaya (2005)
    Beşinci Boyut (2005)
    Müyim Olan Aşkımız (2005)
    Hababam Sınıfı Askerde (2004)
    Büyük Buluşma (2004)
    Canım Annem (2004)
    Avrupa Yakası (2004)
    Yeşilçam Denizi (2003)
    Şapkadan Babam Çıktı (2003)
    Hababam Sınıfı Merhaba (2003)
    Vaka-i Zaptiye (2002)
  • 29

    Halit Akçatepe
    En Son Babalar Duyar (2002)
    Çılgın Bediş (2001)
    Siyah Cennet (2000)
    Tersine Dünya (2000)
    Konu Komşu (1999)
    Eltiler (1997)
    Hayvanlara Dokunduk (1997)
    Hoşçakal İstanbul (1996)
    Şaban İle Şirin (1995)
    Çatı (1995)
    Kaygısızlar (1994)
    Hayri Beyin Son Aşkı (1993)
    Oyun İçinde Oyun (1993)
    Şaban Askerde (1993)
    Yazlıkçılar (1993)
    Anasının Kızı (1992)
    Sürgün (1992)
    İnsanlar Yaşadıkça (1989)
    Bizimkiler (1989)
    Kötü Kader (1987)
    Büyük Koşu (1987)
    Karımın Gölgesi (1987)
    Keko Aptallar Çetesi (1986)
    Keriz (1985)
    Şaban Papucu Yarım (1985)
    Şen Dul Şaban (1985)
    Adile Teyze (1982)
    Umut Dilencisi (1982)
  • 30

    Halit Akçatepe
    Buyurun Cümbüşe (1982)
    Talih Kuşu (1982)
    Dört Geline Dört Damat (1981)
    Renkli Dünyalar (1980)
    Dokunmayın Şabanıma (1979)
    Evlidir Ne Yapsa Yeridir (1978)
    Şabanoğlu Şaban (1977)
    Gülen Gözler (1977)
    Bülbül Ailesi (1976)
    Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976)
    Süt Kardeşler (1976)
    Tantana Kardeşler (1976)
    Şoför Mehmet (1976)
    Lüküs Hayat (1976)
    Bizim Aile (1975)
    Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975)
    Merhaba (1975)
    Ah Nerede (1975)
    Üç Ahbap Çavuşlar (1975)
    Şaşkın (1974)
    Hababam Sınıfı (1974)
    Köyden İndim Şehire (1974)
    Salak Milyoner (1974)
    Evet mi Hayır mı? (1974)
    Kanlı Deniz (1974)
    Mavi Boncuk (1974)
    Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (1974)
    Canım Kardeşim (1973)
  • 31

    Halit Akçatepe
    Tarkan: Güçlü Kahraman (1973)
    Yalancı Yarim (1973)
    Oh Olsun (1973)
    Ömer Hayyam (1973)
    Umut Dünyası (1973)
    Sevilmek İstiyorum (1973)
    İyi Döverim Kötü Severim (1972)
    Tarkan: Altın Madalyon (1972)
    Üç Sevgili (1972)
    Sev Kardeşim (1972)
    O Ağacın Altında (1972)
    Tatlı Dillim (1972)
    Feryat (1972)
    Bir Varmış Bir Yokmuş (1971)
    Üç Arkadaş (1971)
    Beyoğlu Güzeli (1971)
    Mahallenin Namusu (1953)
    Köprüaltı Çocukları (1953)
    Hayat Acıları (1951)
    Güldağlı Cemile (1951)
    İstiklal Madalyası (1948)
    Bir Dağ Masalı (1947)
    Karanlık Yollar (1947)
    Senede Bir Gün (1946)
    Günahsızlar (1944)
    Nasreddin Hoca Düğün'de (1943)
    Dertli Pınar (1943)
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