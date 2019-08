Hangi Avengers karakteri Thanos’u öldürebilir? (Marvel Başkanı Kevin Feige açıkladı)

6

Olsen ayrıca devam filmi Doctor Strange and the Multiverse of Madness’ta, Benedict Cumberbatch’la birlikte başrolde yer alacak.



Sonsuzluk Savaşı’nda Thanos’un (Josh Brolin) Mind Stone’u elde etmek için Vision’ı (Paul Bettany) öldürmesinin ardından, asıl adı Wanda Maximoff olan Scarlet Witch, Thanos’un peşinden gitmiş ancak Mad Titan’ın yıkıcı parmak şıklatmasıyla yok olmuştu.