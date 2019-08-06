Hızlı Öfkeli: Hobbs ve Shaw tüm zamanların yaz rekorunu kırdı (2-4 Ağustos 2019 Box Office Türkiye)
Hızlı Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw), Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de Aslan Kral'ı (The Lion King) tahtında etti. Dwayne Johnson , Jason Statham ve Idris Elba'nın başrollerinde olduğu film ilk üç günde tüm zamanların en iyi Ağustos ayı ve yaz açılışına imza attı. Suicide Squad'ın rekorunu son veren Hobbs & Shaw bu sonuçlarla, Hızlı ve Öfkeli serisi içerisinde de en iyi üçüncü açılışa imza attı. İşte 02-04 Ağustos 2019 Box Office Türkiye rakamları
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110. Annabelle 3 2.920
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29. Aykut Enişte 3.442
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38. Ölü Yatırım 3.794
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4
7. Ritüel 5.067
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56. Oyuncak Hikayesi 4 13.607
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65. Luis ve Uzaylı Dostları 13.919
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74. Örümcek-Adam: Evden Uzakta 18.927
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83. Geniş Aile Komşu Kızı 30.300
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92. Aslan Kral 56.360
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101. Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw 285.103