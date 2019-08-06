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Hızlı Öfkeli: Hobbs ve Shaw tüm zamanların yaz rekorunu kırdı (2-4 Ağustos 2019 Box Office Türkiye)

Hızlı Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw), Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de Aslan Kral'ı (The Lion King) tahtında etti. Dwayne Johnson , Jason Statham ve Idris Elba'nın başrollerinde olduğu film ilk üç günde tüm zamanların en iyi Ağustos ayı ve yaz açılışına imza attı. Suicide Squad'ın rekorunu son veren Hobbs & Shaw bu sonuçlarla, Hızlı ve Öfkeli serisi içerisinde de en iyi üçüncü açılışa imza attı. İşte 02-04 Ağustos 2019 Box Office Türkiye rakamları

  • 1

    10. Annabelle 3 2.920
  • 2

    9. Aykut Enişte 3.442
  • 3

    8. Ölü Yatırım 3.794
  • 4

    7. Ritüel 5.067

  • 5

    6. Oyuncak Hikayesi 4 13.607
  • 6

    5. Luis ve Uzaylı Dostları 13.919
  • 7

    4. Örümcek-Adam: Evden Uzakta 18.927
  • 8

    3. Geniş Aile Komşu Kızı 30.300
  • 9

    2. Aslan Kral 56.360
  • 10

    1. Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw 285.103
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