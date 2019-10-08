jOKER NASIL ETKİLENECEK?

Son yıllarda taciz suçlamaları, sanat dünyasının dev isimlerini sarstı. Yapım şirketleri, dinleyiciler ve seyirciler de tacizle suçlanan ünlü isimleri ‘cezalandırdı’.

DİZİ İPTAL EDİLDİ

House of Cards'ın yıldızı Kevin Spacey hakkında 26 yaşındayken 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası ortaya atıldıktan sonra Netflix, diziyi iptal ettiğini duyurdu. Ardından dizi Kevin Spacey olmadan altıncı sezonuyla yoluna devam etti.

İŞTEN ÇIKARILDI, İFLAS ETTİ

Hollywood’un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein 75 kadın tarafından cinsel taciz ve cinsel saldırı ile suçlandıktan sonra Weinstein’ın kurucusu ve ortağı olduğu Weinstein Co şirketi kendisini işten çıkardı ve iflasını ilan etti.

ŞARKILARINA BOYKOT UYGULANDI



Michael Jackson hakkındaki çocuk istismarı iddialarını bir kez daha gündeme taşıyan Leaving Neverland (Neverland'i Terk Etmek) adlı belgeselin yayınlanmasından sonra çok sayıda radyo istasyonu, Jackson’ın şarkılarını çalmama kararı aldı, hayranları şarkılarını sildiklerini açıkladı ve bazı yerlerde insanların Jackson'ın şarkılarını çalan mekanları terk ederek tepki gösterdikleri yönünde haberler geldi.

Dünyada ekim izlenme rekorlarını altüst eden Joker'in ise şarkı polemiğinden nasıl etkilenceği merak ediliyor.