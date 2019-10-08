Joker'de şarkı tartışması: Hapisteki tacizciye servet kazandıracak
İzlenme rekorları kıran anti kahraman Joker filmi şiddet sahnelerinden sonra müziğiyle de gündemde. Filmde, taciz suçundan hapiste olan Gary Glitter'a (75) ait Rock and Roll Part 2 şarkısının kullanılması tartışmaları alevlendirdi. Pedofili suçlusunun Joker sayesinde hatırı sayılır bir servet elde edecek olması filme karşı tepkileri çoğalttı.
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1Dünyanın en sevilen kötü karakterlerinden olan Batman'in düşmanı Joker'e odaklanan film, geçen hafta vizyona girdi.
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2Joaquin Phoenix'in (44) başrolü üstlendiği Joker filmi, suç ve suçluyu övdüğü iddiasıyla eleştirilerin hedefinde.
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Yine de ilk haftasında dünya çapında 234 milyon dolarlık rekor hasılat yaptı. Ancak filmin izleyicileri bir sahnedeki skandalı ortaya çıkardı.
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Filmin en çarpıcı sahnelerinden biri olan Joker'in merdivenden dans ederek inip gerçek bir kötüye dönüştüğü bölümde yaklaşık 2 dakika boyunca İngiliz şarkıcı Gary Glitter'a (75) ait 1972'de hit olan Rock and Roll Part 2 şarkısı kullanıldı.
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Ancak bahsi geçen şarkıcı, azılı bir çocuk tacizcisi ve hapiste yatıyor. Glitter'in şarkısının filmde kullanılması karşılığında büyük miktarda ödeme aldığı da ortaya çıktı. Üstelik Glitter, yasalara uygun olarak gişe, DVD ve film müziği satışlarından da telif alacak.
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Böylece Glitter, 2015'te çocuk tacizinden girdiği hapisten çıktığında Joker sayesinde hatırı sayılır bir servet elde etmiş olacak. Glitter'ın, rock grubu Oasis'in ikinci albümlerinde kullandığı Hello şarkısından şimdiye kadar 1.2 milyon dolardan fazla telif kazandığı biliniyor. Halen şarkı her çalındığında Glitter da kazanmaya devam ediyor. Bu örneği gösteren izleyiciler, "Utanç verici" olarak tanımladıkları şarkının kaldırılması için yapımcı şirkete çağrı yaptı.
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7İngiliz şarkıcı Gary Glitter, 1970'ler ve 1980'lere glam rock şarkılarıyla damga vurmuştu. Ancak cinsel taciz ve tecavüz suçlarına karışınca tüm saygınlığını yitirdi. Glitter, ilk cezasını 1999'da çocuk istismarı fotoğrafları arşivi ortaya çıkınca almıştı. Kamboçya'ya kaçmıştı. 2002'de çocuk tacizi suçlamaları sonrası Kamboçya'dan kovulmuş, Vietnam'a yerleşmişti.
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8Ancak suçlarına burada da devam etmişti. Mart 2006'da Vietnam'da tutuklanmış, 2008'de Ingiltere'ye iade edilmişti. İngiltere'de 1970 ve 80'lerde işlediği belirlenen tecavüze teşebbüs ve 13 yaşından küçük bir çocuğa istismar suçlarından 2015'te yargılanmış, 16 yıl hapis almıştı.
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jOKER NASIL ETKİLENECEK?
Son yıllarda taciz suçlamaları, sanat dünyasının dev isimlerini sarstı. Yapım şirketleri, dinleyiciler ve seyirciler de tacizle suçlanan ünlü isimleri ‘cezalandırdı’.
DİZİ İPTAL EDİLDİ
House of Cards'ın yıldızı Kevin Spacey hakkında 26 yaşındayken 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası ortaya atıldıktan sonra Netflix, diziyi iptal ettiğini duyurdu. Ardından dizi Kevin Spacey olmadan altıncı sezonuyla yoluna devam etti.
İŞTEN ÇIKARILDI, İFLAS ETTİ
Hollywood’un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein 75 kadın tarafından cinsel taciz ve cinsel saldırı ile suçlandıktan sonra Weinstein’ın kurucusu ve ortağı olduğu Weinstein Co şirketi kendisini işten çıkardı ve iflasını ilan etti.
ŞARKILARINA BOYKOT UYGULANDI
Michael Jackson hakkındaki çocuk istismarı iddialarını bir kez daha gündeme taşıyan Leaving Neverland (Neverland'i Terk Etmek) adlı belgeselin yayınlanmasından sonra çok sayıda radyo istasyonu, Jackson’ın şarkılarını çalmama kararı aldı, hayranları şarkılarını sildiklerini açıkladı ve bazı yerlerde insanların Jackson'ın şarkılarını çalan mekanları terk ederek tepki gösterdikleri yönünde haberler geldi.
Dünyada ekim izlenme rekorlarını altüst eden Joker'in ise şarkı polemiğinden nasıl etkilenceği merak ediliyor.