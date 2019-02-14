1 Uzun yıllardır yürüttüğü proje ve platformlarla kültür-sanatın en büyük destekçilerinden biri olan Doğuş Grubu tarafından Yapı Kredi bomontiada’da kurulan Leica Galeri İstanbul, 2019 yılının ilk sergisinde Magnum fotoğrafçısı Bruno Barbey’i ağırlıyor.

2 1964 yılında bu yana yarım asrı aşkın bir süredir Magnum Fotoğraf Ajansı’na üye olan, 1992-1995 yılları arasında ise ajansın başkanlığını yürüten Fotoğrafçı Bruno Barbey’in My Morocco başlıklı sergisi, bugünden itibaren Fotografevi işbirliğiyle sanatseverlerle buluşuyor.

3 Sergi, sanatçının hayatının ilk 12 yılını geçirdiği Fas’la ilgili hazırladığı dört kitabından biri olan My Morocco'dan bir seçki sunuyor.

4 Sergide, Barbey’in doğum yeri de olan Fas’a 1970 ile 2000 yılları arasında gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında kadrajına yansıyan fotoğraflarla zaman yolculuğuna çıkmak mümkün…





5 Sanatçı, elli yılı aşkın sürede beş̧ kıtada fotoğraflar çekti. Nijerya, Vietnam, Orta Doğu, Bangladeş, Kamboçya, Kuzey İrlanda, Irak ve Kuveyt'teki savaş̧ ve çatışmaları ele aldığı fotoğrafları tüm dünyada yankı uyandırdı.





6 Dünyanın önde gelen dergilerinde fotoğrafları yer alan ve uluslararası yayınevleri tarafından 30’un üzerinde fotoğraf kitabı basılan sanatçının, daha önce de Leica Galeri Frankfurt’ta bir sergisi sanatseverlerle buluşmuştu.

7 Bruno Barbey’in My Morocco başlıklı sergisi 14 Mart – 25 Mayıs 2019 tarihleri arasında Leica Galeri İstanbul’da ücretsiz olarak görülebilir.





8 Bruno Barbey Hakkında:

Fas'ta doğmuş olan Bruno Barbey, Fransa ve İsviçre olmak üzere çifte vatandaşlığa sahip. İsviçre'nin Vevey kentinde bulunan Ecole des Arts ve Metiers'de fotoğrafçılık ve grafik-tasarım eğitimi aldı.

9 1961-1964 yılları arasında, bir milletin ruhunu yakalamak amacıyla, 'tiyatro dünyasının' kahramanı olarak algıladığı İtalyanları fotoğrafladı.

10 Bruno Barbey, 1964 yılında, Magnum Photos ile çalışmaya başladı.

11 1978/1979'da Magnum Başkan Yardımcısı ve 1992'den 1995'e kadar Magnum International Başkanı olarak görev yaptı.

12 1999 yılında Paris’te bulunan Petit Palais, sanatçının Fas’ta 30 yıl boyunca çektiği fotoğrafların yer aldığı büyük bir kişisel sergi düzenledi.

13 Paris'teki La Maison Europeenne de la Photographie, Bruno Barbey'in uluslararası dolaşımda olan retrospektif sergisine ev sahipliği yaptı (2015-2016).

14 Aynı sürede Bruno Barbey, retrospektif kitabı 'Passages' / ‘Pasajlar’ı yayımladı. Fransız Ulusal Liyakat Düzeni de dahil olmak üzere, çalışmaları için sayısız ödül aldı. 2

15 016 yılında, Bruno Barbey 2016 yılında Fransa Enstitüsü’ndeki Fransız Güzel Sanatlar Akademisi üyeliğine seçildi.

16 Sanatçının fotoğrafları dünya çapında sergileniyor ve çok sayıda müze koleksiyonunda yer alıyor.

17 Sanatçı, bugün ağırlıklı olarak Çin'de fotoğraf çekiyor ve yeni bir proje üzerinde çalışıyor.