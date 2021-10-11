Megan Fox yeni filmi için imajını değiştirdi

BLAKE LIVELY

Ünlü yıldız Blake Lively, rolü için en iyi dönüşüm gerçekleştiren oyunculardan biri. 32 yaşındaki ABD’li oyuncu, The Rhythm Section adlı yeni filmi için görünümündeki değişikliği sosyal medyada paylaştı. Lively’nin selfie’sini gören hayranları, onu tanımakta zorlandıklarını ifade etti.

Reed Morano tarafından yönetilen ve Burnell'in aynı isimli romanından uyarlanan, senaryosu Mark Burnellin elinden çıkma İngiliz-Amerikan yapımı filmde Lively’nin yanı sıra Jude Law ve Sterling K. Brown da başrollerde yer alıyor.