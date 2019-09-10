Nurgül Yeşilçay ile Oktay Kaynarca tiyatro sahnesinde buluşuyor: Ateşli Aşkların En Sonuncusu

Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca, ‘Ateşli Aşkların En Sonuncusu’ komedi oyunuyla, izleyici karşısına çıkacak. İkili, yeni yılda projeyi sahnelemeyi hedefliyor.
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Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca’nın yer alacağı tiyatro oyunu belli oldu.
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İkili, Neil Simon’un dünyaca ünlü iki kişilik komedisi‘Last of the Red Hot Lovers'ın Türkçe uyarlamasını sahneleyecek.
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Ateşli Aşkların En Sonuncusu projesiyle izleyici karşısına çıkacak oyuncular, önümüzdeki hafta okuma provasına başlayacak
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Birçok fenomen dizide başrolü üstlenen Yeşilçay, yıllar sonra döneceği tiyatro sahnesi için hazırlıklara şimdiden başladı.
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Tek başına rolüne çalışan oyuncunun, ilerleyen günlerde partneri Kaynarca’yla, haftanın üç günü prova yapacağı öğrenildi.
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İkili, yeni yılın ilk günlerine doğru projeyi yetiştirmeye çalışıyor.