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Nurgül Yeşilçay ile Oktay Kaynarca tiyatro sahnesinde buluşuyor: Ateşli Aşkların En Sonuncusu

Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca, ‘Ateşli Aşkların En Sonuncusu’ komedi oyunuyla, izleyici karşısına çıkacak. İkili, yeni yılda projeyi sahnelemeyi hedefliyor.

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    Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca’nın yer alacağı tiyatro oyunu belli oldu.

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    İkili, Neil Simon’un dünyaca ünlü iki kişilik komedisi‘Last of the Red Hot Lovers'ın Türkçe uyarlamasını sahneleyecek.
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    Ateşli Aşkların En Sonuncusu projesiyle izleyici karşısına çıkacak oyuncular, önümüzdeki hafta okuma provasına başlayacak

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    Birçok fenomen dizide başrolü üstlenen Yeşilçay, yıllar sonra döneceği tiyatro sahnesi için hazırlıklara şimdiden başladı.

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    Tek başına rolüne çalışan oyuncunun, ilerleyen günlerde partneri Kaynarca’yla, haftanın üç günü prova yapacağı öğrenildi.
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    İkili, yeni yılın ilk günlerine doğru projeyi yetiştirmeye çalışıyor.
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