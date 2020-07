Ressam Frida Kahlo kimdir? (Tahta Bacak Frida Kahlo'nun hayatı)

Frida Kahlo'nun hayatı 2002'de Frida ismi ile sinemaya aktarıldı ve bu filmde Kahlo'yu Salma Hayek oynadı. 2005'te hayatını konu alan The Life and Times Of Frida Kahlo adlı bir belgesel film çekildi.

Ünlü Fransız Jean-Paul Gaultier 1998 yılında bir defilesinde Kahlo stilini sergiledi. Bu defile, dünya basınında ve moda camiasında büyük yankı uyandırdı. Hayatını konu alan Frida Kahlo-Aşk ve Acı adlı kitap Raunda Jamis tarafından kaleme alındı, Türkçeye çevrildi.