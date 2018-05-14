Salvator Mundi tablosunun sergilenmesi ertelendi (En pahalı 10 tablo)
Rönesans dehası Leonardo da Vinci’nin 450 milyon dolara satın alınan resmi Salvator Mundi’nin (Dünyanın Kurtarıcısı) sergilenmesi ertelendi. Resim, 16. yüzyılda yaşamış olan ünlü İtalyan ressamın İsa Peygamber tablosu, geçen yıl ABD'nin New York kentinde düzenlenen müzayedede 450.3 milyon dolara satılarak rekor kırdı. Bu satış rakamı, tabloyu dünyanın en pahalı eserleri sıralamasında ilk sıraya yerleştirdi. İşte sıralamadaki diğer pahalı tablolar...
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1
Louvre Abu Dhabi Müzesi, Rönesans dehası Leonardo da Vinci’nin 450 milyon dolara satın alınan resmi Salvator Mundi’nin sergilenmesinin ertelendiğini açıkladı.
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Abu Dhabi’nin turizm departmanı tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada herhangi bir sebep belirtilmedi. Resmin 18 Eylül’de izleyici önüne çıkması bekleniyordu. Açıklamada ne zaman sergileneceği belirtilmezken “Daha sonra açıklama yapılacaktır” yazıldı.
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İsa'nın Salvator Mundi (Dünyanın Kurtarıcısı) olarak betimlendiği tablo, 2005 yılında keşfedildi.
İşte dünyanın en pahalı tabloları...
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410- Yellow Muntain / Houang Binhong
Satış yeri: Çin
Satış tarihi: 19 Haziran
50.6 milyon dolar
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59- Three Studies for a Portrait of George Dyer / Francis Bacon
Satış yeri: New York
Satış tarihi: 17 Mayıs
51.8 milyon dolar
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68- Leda and the Swan / Cy Twombly
Satış yeri: New York
Satış tarihi: 17 Mayıs
52.9 milyon dolar
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77- La muse endormie / C.Brancusi
Satış yeri: Londra
Satış tarihi: 15 Mayıs
57.4 milyon dolar
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86- Bauerngarten / Gustav Klimt
Satış yeri: Londra
Satış tarihi: 1 Mart
59.6 milyon dolar
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95- Sixty Last Suppers / Andy Warhol
Satış yeri: New York
Satış tarihi: 14 Mayıs
60.9 milyon dolar
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104- Contraste de formes / Fernand Leger
Satış yeri: New York
Satış tarihi: 13 Mayıs
70 milyon dolar
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3- Laboureur dans un champ / Vincent van Gogh
Satış yeri: New York
Satış tarihi: 13 Mayıs
81.3 milyon dolar
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122- Untitled / Jean-Michel Basquiat
Satış yeri: New York
Satış tarihi: 18 Mayıs
110.5 milyon dolar
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1- Salvator Mundi / Leonardo da Vinci
Satış yeri: New York
Satış tarihi: 15 Kasım
450.3 milyon dolar