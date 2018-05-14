NTV

Salvator Mundi tablosunun sergilenmesi ertelendi (En pahalı 10 tablo)

Rönesans dehası Leonardo da Vinci’nin 450 milyon dolara satın alınan resmi Salvator Mundi’nin (Dünyanın Kurtarıcısı) sergilenmesi ertelendi. Resim, 16. yüzyılda yaşamış olan ünlü İtalyan ressamın İsa Peygamber tablosu, geçen yıl ABD'nin New York kentinde düzenlenen müzayedede 450.3 milyon dolara satılarak rekor kırdı. Bu satış rakamı, tabloyu dünyanın en pahalı eserleri sıralamasında ilk sıraya yerleştirdi. İşte sıralamadaki diğer pahalı tablolar...

  • 1

    Louvre Abu Dhabi Müzesi, Rönesans dehası Leonardo da Vinci’nin 450 milyon dolara satın alınan resmi Salvator Mundi’nin sergilenmesinin ertelendiğini açıkladı.

  • 2

    Abu Dhabi’nin turizm departmanı tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada herhangi bir sebep belirtilmedi. Resmin 18 Eylül’de izleyici önüne çıkması bekleniyordu. Açıklamada ne zaman sergileneceği belirtilmezken “Daha sonra açıklama yapılacaktır” yazıldı.

  • 3

    İsa'nın Salvator Mundi (Dünyanın Kurtarıcısı) olarak betimlendiği tablo, 2005 yılında keşfedildi.

    İşte dünyanın en pahalı tabloları...

  • 4

    10- Yellow Muntain / Houang Binhong

    Satış yeri: Çin

    Satış tarihi: 19 Haziran

    50.6 milyon dolar
  • 5

    9- Three Studies for a Portrait of George Dyer / Francis Bacon

    Satış yeri: New York

    Satış tarihi: 17 Mayıs

    51.8 milyon dolar
  • 6

    8- Leda and the Swan / Cy Twombly

    Satış yeri: New York

    Satış tarihi: 17 Mayıs

    52.9 milyon dolar
  • 7

    7- La muse endormie / C.Brancusi

    Satış yeri: Londra

    Satış tarihi: 15 Mayıs

    57.4 milyon dolar


  • 8

    6- Bauerngarten / Gustav Klimt

    Satış yeri: Londra

    Satış tarihi: 1 Mart

    59.6 milyon dolar
  • 9

    5- Sixty Last Suppers / Andy Warhol

    Satış yeri: New York

    Satış tarihi: 14 Mayıs

    60.9 milyon dolar


  • 10

    4- Contraste de formes / Fernand Leger

    Satış yeri: New York

    Satış tarihi: 13 Mayıs

    70 milyon dolar
  • 11

    3- Laboureur dans un champ / Vincent van Gogh

    Satış yeri: New York

    Satış tarihi: 13 Mayıs

    81.3 milyon dolar

  • 12

    2- Untitled / Jean-Michel Basquiat

    Satış yeri: New York

    Satış tarihi: 18 Mayıs

    110.5 milyon dolar
  • 13

    1- Salvator Mundi / Leonardo da Vinci 

    Satış yeri: New York

    Satış tarihi: 15 Kasım

    450.3 milyon dolar

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin