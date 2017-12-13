Tarık Akan'ın unutulmaz filmleri (2. ölüm yıl dönümü)
NTV Haber, ntv.com.tr
Usta oyuncu Tarık Akan, iki yıl önce aramızdan ayrıldı. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Akan bugün çeşitli etkinliklerle anılıyor. İşte 100'ün üzerinde filmde rol alan, daha çok Damat Ferit karakteriyle anılan Tarık Akan'ın unutulmaz filmlerinden bazıları...
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NAZIM HİKMET VAKFI DUYURDUTürk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan'ın kariyer yolculuğu bir yarışma ile başmadı...
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İSTANBUL DOĞUMLU13 aralık 1949'da İstanbul'da dünyaya gelen Tarık Akan 1970'te ses dergisi'nin düzenlediği yarışmada birinci seçildi.
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FİLİZ AKIN İLE BAŞROL1971'de ilk sinema filmlerinden Emine'de Filiz Akın'la başrolü paylaştı. Bu sayede tanınırlığı arttı...
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EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ
Atıf Yılmaz'ın yönettiği Suçlu filmindeki başrolüyle 1973 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı...
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DUYARSIZ KALMADIAynı yıl, Halit Akçatepe ve Kahraman Kıral'la birlikte rol aldığı Canım kardeşim filmiyle toplumsal meselelere duyarsız kalmadığını kanıtladı.
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DAMAT FERİT İLE TANINDITarık Akan'ı toplumun tüm kesimlerine tanıtan film ise 1975'te vizyona giren Hababam sınıfı oldu. Filmde Damat Ferit karekterine hayat verdi.
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GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ FİLMLERDENSenaryosu, müziği, oyuncu kadrosunun zenginliğiyle öne çıkan hababam sınıfı, gelmiş geçmiş en iyi filmler arasında gösteriliyor.
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HASILAT REKORUHababam sınıfı sınıfta kaldı serinin en çok hasılat yapan filmi oldu.
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ROMANTİK KOMEDİ ÖRNEKLERİAkan'ın, sonraki yıllarda Gülşen Bubikoğluyla oynadığı Ah nerede, Evcilik oyunu, Delisin gibi filmler romantik komedinin en iyi örnekleriydi.
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"CİCİ ÇOCUK"
Tarık Akan bu yıllarda giyinişi, tarzı, yakışıklılığıyla Yeşilçam'ın Cici çocuğu'ydu. 1977'de tarzını değiştirmeye başladı. Çalışanların hakkını arayan bir isimdi artık.
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MADEN İLE GELEN ÖDÜL
1978'de Cüneyt Arkın'la oynadığı Maden filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.
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UNUTULMAZLAR ARASINA GİRDİ
1979'de Zeki Ökten'in yönettiği Sürü filmi unutulmazlar arasına girdi, iz bıraktı.
Tarık Akan bu filmde, Melike Demirağ ve Tuncel Kurtiz'le başrolü paylaştı. Bir kez daha en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.
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DARBE ONU DA ALT ÜST ETTİ12 eylül 1980 darbesi Tarık Akan'ın hayatını da alt üst etti. Akan; yargılandı, hapse girdi, çok zor günler geçirdi. Tutuklu kaldığı dönemi Anne kafamda bit var kitabında anlattı.
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EN İYİLER ARASINDA
1982'de Yılmaz Güney ve Şerif Gören'in yönettiği Yol filminde Seyit Ali karetterine hayat verdi Tarık Akan. Film gelmiş geçmiş en iyiler arasına girdi.
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ALTIN PALMİYE KAZANDI
Bu başyapıt, Cannes Film Festivali'nde en büyük ödül olan Altın Palmiye'yi kazandı.
Bu başarı Türkiye için de bir ilk oldu. Türk sinemasına farklı bir kapı açtı.
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ÖDÜLLER KAZANDITarık Akan sonraki yıllarda da birçok filmde rol aldı. Bir avuç cennet ile yurtiçi ve yurdışında ödüller kazandı
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KLASİKLER ARASINA GİRDİ
Nurseli İdiz'le başrolü oynağı Karartma geceleri Türk sinemasının klasikleri arasına girdi.
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DİZİLERDE OYNADI
1990'lı yıllardan itibaren sinemada daha az görülmeye başlayan Tarık Akan dizilerde de oynadı.
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BABASININ GENÇLİĞİNİ OYNADISon olarak 2009'da Şerif Sezer'le birlikte Deli deli olma filmiyle izleciyle buluştu. Bu filmde oğlu Barış Zeki Üregül, babasının gençliğini oynadı.
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3 ÇOCUK BABASI
3 çocuğu olan Tarık Akan, toplumsal mesajları içeren filmleri gibi, gündelik hayatta da ülkenin sorunlarına sessiz kalmadı.
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HEP AÇIK SÖZLÜ OLDUBazen bir yürüyüşte, bezen bir toplantıda, düşüncelerini paylaştı. Hep açık sözlü oldu.