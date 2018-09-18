The Marvelous Mrs. Maisel hakkında bilinmesi gerekenler

"O bir anne, bir kız çocuğu ve bir eş... Eş olmayı tam beceremiyor. Birinci sezonda onu çalışan bir kadın ve stand-up komedi yapmaya çalışan bir kadın olarak gördük. Ama şimdi üç özelliğnin birlikte çok uyumlu işlemediğini görüyoruz. Bu üç kimlik özelliği ile vereceği mücadeleyi izlemeyi iple çekiyorum.”