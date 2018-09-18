The Marvelous Mrs. Maisel hakkında bilinmesi gerekenler
ntv.com.tr
Bu yıl 70. Emmy Ödül Töreni’nde genel olarak ödüller farklı yapımlar arasında paylaşıldı. Ancak komedi dalında 5 ödülü kucaklayan The Marvelous Mrs. Maisel dizisi gecenin kazananı oldu. İşte The Marvelous Mrs. Maisel dizisi hakkında merak edilenler...
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The Marvelous Mrs. Maisel, komedi dalında En İyi Dizi seçilmesinin yanı sıra aynı dalda En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen (Amy Sherman-Palladino), En İyi Kadın Oyuncu (Rachel Brosnahan), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Alex Borstein) ödülleri olmak üzere 5 ödül topladı.
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Amazon’da yayınlanan Amerikan komedisi The Marvelous Mrs. Maisel, geçen yıl 75. Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Komedi Müzikal ya da Komedi Dizisi ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.
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Rachel Brosnahan’ın başrolde yer aldığı dizide Tony Shalhoub, Alex Borstein, Michael Zegen, Marin Hinkle ve Zachary Levi gibi oyuncular rol alıyor.
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The Marvelous Mrs. Maisel, 1950’li yılların New York’unda, Upper West Side’da geçiyor. Miriam “Midge” Maisel’ın hikayesini ele alan dizide, harika giden evliliğinden iki çocuk sahibi olan Midge, batı yakasında huzurlu bir yaşam sürmektedir. Ancak Midge’in aslında olağanüstü bir komedi yeteneği vardır ve bunu keşfettiğinde hayatı beklenmedik bir yöne evrilir, stand-up yapmaya başlar.
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Dizinin ilk bölümü 17 Mart 2017’de yayınlandı.
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Dizi, 2000-2007 yılları arasında yayınlanan Gilmore Girls dizisi ile tanınan Amy Sherman-Palladino tarafından yaratıldı. Palladino, Emmy’de hem senaristliği hem de yönetmenliği açısından başarılı bulunarak ödüllendirildi.
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Sherman-Palladino, sevdiği oyunculara projelerinde defalarca yer vermesiyle tanınıyor. Örneğin Maisel dizisinde Susie Meyerson rolünü oynayan Alex Borstein, Gilmore Girls’te iki farklı karakteri canlandırmıştı. Şimdi de bir başka Gilmore Girls oyuncusu Kelly Bishop, Mailsel’de, 1950’li yılların Upper West Side sakinini canlandıracak.
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Dizinin ikinci sezonunda da hikaye Rachel Brosnahan’ın canlandırdığı Maisel karakterini merkeze alacak. Brosnahan, verdiği bir röportajda, karakterinin dizideki gidişatını şöyle anlattı:
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"O bir anne, bir kız çocuğu ve bir eş... Eş olmayı tam beceremiyor. Birinci sezonda onu çalışan bir kadın ve stand-up komedi yapmaya çalışan bir kadın olarak gördük. Ama şimdi üç özelliğnin birlikte çok uyumlu işlemediğini görüyoruz. Bu üç kimlik özelliği ile vereceği mücadeleyi izlemeyi iple çekiyorum.”
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2018 sonunda 2. sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak olan dizi, 3. sezon için de onay aldı.