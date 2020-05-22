Yeke Yeke şarkısıyla müzik tarihine geçen Mory Kante hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Gineli müzisyen Mory Kante 'nin oğlu Balla Kante, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, babasının bu sabah başkent Conakry'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Balla Kante, babasının ölüm nedeninin tedavi edilemeyen kalp sorunları olduğunu söyledi.

Ünlü vokalist ve kora çalgıcısı Mory Kante, özellikle 1987 yılında seslendirdiği Yeke Yeke adlı şarkısıyla uluslararası alanda tanınmıştı.

Yeke Yeke, Afrikalı bir sanatçının bugüne kadar en yüksek satış rakamına ulaşan şarkısı olmuştu.