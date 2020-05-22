Yeke Yeke şarkısıyla müzik tarihine geçen Mory Kante hayatını kaybetti
Afrika müziğinin dünya çapında tanınmasında büyük katkısı olan, Yeke Yeke şarkısıyla müzik tarihine geçen Gineli sanatçı Mory Kante, 70 yaşında hayatını kaybetti.
Abone ol
Paylaş
22.05.2020 - 19:41
Dünyaca ünlü Gineli müzisyen Mory Kante'nin oğlu Balla Kante, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, babasının bu sabah başkent Conakry'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Balla Kante, babasının ölüm nedeninin tedavi edilemeyen kalp sorunları olduğunu söyledi.
Kante, "Babamın kronik hastalığı vardı. Sık sık tedavi için Fransa'ya gidiyordu ancak corona virüs nedeniyle son dönemde bu mümkün olmadı" dedi.
Ünlü vokalist ve kora çalgıcısı Mory Kante, özellikle 1987 yılında seslendirdiği Yeke Yeke adlı şarkısıyla uluslararası alanda tanınmıştı.
Yeke Yeke, Afrikalı bir sanatçının bugüne kadar en yüksek satış rakamına ulaşan şarkısı olmuştu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.