Yılın en eyi vahşi yaşam fotoğrafları yarışması finalistleri
ntv.com.tr
Her yıl İngiltere’de düzenlenen Yılın En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafı Yarışması, bu yıl 45’inci kez düzenleniyor. 95 ülkeden 45 binin üzerinde profesyonel ve amatör fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar arasından 100 finalist belirlendi. Kazanan fotoğraflar, 16 Ekim’de açıklanacak. Londra’daki Natural History Museum’un düzenlediği yarışmada finale kalan fotoğraflardan oluşan sergi 16 Ekim’de açılacak, 2019 yazına kadar devam edecek. İşte 2018 Yılın En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafı Yarışması’nın finalistleri arasından öne çıkanlar...
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1Avustralya
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2İtalya
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3Hollanda
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4Almanya
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5Avusturya
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6Güney Afrika
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7İspanya
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8İngiltere
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9Fransa
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10Güney Afrika
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11Fransa
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12İngiltere
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13İngiltere
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14ABD