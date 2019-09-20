1200 rakımda Oğuz Boyu geleneğini yaşatıyor

Müşterilerden Serkan Utku Harman da ortamı çok sevdiklerini ifade ederek “Günübirlik seyahat için geldik. Burasını sosyal medyadan keşfettim. Eski Türk boylarını yansıtmaları çok çok daha iyi. Kayı boylarının isimlerini böyle yerlere yansıtmak çok güzel. Şu ana kadar hiç böyle bir yer görmedim, ilk kez böyle bir ortama rastlıyorum. Çok memnun kaldık. Doğayla tamamen iç içesiniz. En güzeli de bu zaten. Şehir hayatından uzaklaşmak doğayla iç içe olmak isteyenlerin mutlaka gelmelerini tavsiye ederim. Doğası ve yemekleri çok güzel. Saç kavurma, melemen, kuymağını tatmalarını öneririm. Zaten insanın iştahı olmasa bile havası acıktırıyor” diye konuştu.