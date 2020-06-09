13 haneli mahalleden modern şehre: Karabük

Safranbolu'ya bağlı 13 haneli bir mahalleyken bucak, ilçe ve ardından Kanun Hükmünde Kararname ile 25 yıl önce Türkiye'nin 78. ili olan Karabük, Türkiye'nin en önemli kentlerinden birisi haline geldi. 3 Nisan 1937 yılında Atatürk'ün yönlendirmesiyle dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından tarafından Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının temelinin atılmasıyla birlikte ülkede ağır sanayi hamlesi başlarken, 13 haneli mahalle olan Karabük, stratejik bir konuma geldi.

İHA - ntv.com.tr 09.06.2020 - 09:06

13 haneli mahalleden modern şehre: Karabük - 1

"Fabrikalar kuran fabrika" unvanıyla anılan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın kurulmasıyla giderek büyüyen Safranbolu'ya bağlı Öğlebeli köyünün 13 haneli Karabük Mahallesi, 1941'de bucak, 1953'te ilçe, 6 Haziran 1995'te ise 22305 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye'nin 78. ili oldu.

13 haneli mahalleden modern şehre: Karabük - 2

Karabük il olmasıyla birlikte Safranbolu'yu ilçe olarak bünyesine kattı. Demir ve Çelik Fabrikalarını bünyesinde bulunduran Karabük, ağır sanayisiyle ülkenin önemli kentlerinden birisi olmayı sürdürürken, Karabük'ün il olmasından bir yıl önce UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Safranbolu da turizm ile Karabük'e büyük değer katıyor.

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13 haneli mahalleden modern şehre: Karabük - 3
25 yılda hızla büyüyen ve gelişen kent, 50 bin öğrencisi bulunan Karabük Üniversitesi ile de öğrenci şehri olma yolunda hızla ilerliyor.
13 haneli mahalleden modern şehre: Karabük - 4

Türkiye'nin en büyük blok ormanları Yenice, İslam öncesi medeniyetlerden kalıntıların yer aldığı Eflani ve Eskipazar ile göletleri bulunan Ovacık ilçesiyle de Türkiye'nin önemli bir kenti olan Karabük, ülkenin turizmine de büyük katkı sağlıyor.

13 haneli mahalleden modern şehre: Karabük - 5

EŞSİZ DOĞAL GÜZELLİKLERE SAHİP

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük'ün 1941 yılında bucak, 3 Mart 1953 tarihinde ilçe, 6 Haziran 1995 tarihinde il olduğunu söyledi.

13 haneli mahalleden modern şehre: Karabük - 6
Karabük'ün bugün, ilçeleri ile birlikte yaklaşık 248 bin 500 nüfusa sahip bir cumhuriyet kenti olduğunu ifade eden Gürel, "3 Nisan 1937 yılında Atatürk'ün yönlendirmesi dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından 'Fabrikalar kuran fabrika' olarak nitelendirilen Karabük Demir ve Çelik Fabrikası'nın temelleri atılmış ve ülkede ağır sanayi hamlesinin başlatıldığı yer olmuştur.
13 haneli mahalleden modern şehre: Karabük - 7

Sanayi, ticaret ve orman ürünleri bakımından yöre ve ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Karabük, UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alınan, Türk kent kültürünün eşsiz örneklerini bir bütün halinde günümüze kadar taşıyan, açık hava müzesi konumundaki Safranbolu, geçmiş dönem medeniyetlerinin önemli yerleşim merkezlerini bünyesinde barındırmıştır.

13 haneli mahalleden modern şehre: Karabük - 8

Eflani ve Eskipazar ilçeleri İslam öncesi medeniyetlerden günümüze önemli tarihi kalıntılar taşıyan yerleşim birimleridir. Özellikle Eskipazar ilçemizdeki Hadrianapolis Antik Kenti ülke ve şehrimizin turizmine önemli katkılar sunacaktır" dedi.

13 haneli mahalleden modern şehre: Karabük - 9

Karabük'ün, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, eşsiz doğal güzelliklere de sahip olduğunu aktaran Gürel, şunları kaydetti:

"Yenice ilçesindeki yağmur ormanları, açık hava ağaç müzesi ve orman denizi ile dünya çapında bir üne sahiptir. Ovacık ilçemizde ağırlıklı olmak üzere ilin geneline yayılmış yaylaları, mağaraları, kanyonları, doğal göl ve göletleri ile turizmde fazla tanınmamış farklı bir yurt köşesidir.

13 haneli mahalleden modern şehre: Karabük - 10
Her geçen gün biraz daha büyüyen gelişen, geleceği aydınlık, bir kentin insanları olarak ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz, havasını teneffüs ettiğimiz cumhuriyet kenti Karabük'ümüzün il oluşunun 25. yıl dönümünü kutluyor, ilimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, Karabüklü hemşehrilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum"
13 haneli mahalleden modern şehre: Karabük - 11
13 haneli mahalleden modern şehre: Karabük - 12

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