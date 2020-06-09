13 haneli mahalleden modern şehre: Karabük

İHA - ntv.com.tr 09.06.2020 - 09:06
"Fabrikalar kuran fabrika" unvanıyla anılan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın kurulmasıyla giderek büyüyen Safranbolu'ya bağlı Öğlebeli köyünün 13 haneli Karabük Mahallesi, 1941'de bucak, 1953'te ilçe, 6 Haziran 1995'te ise 22305 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye'nin 78. ili oldu.
Karabük il olmasıyla birlikte Safranbolu'yu ilçe olarak bünyesine kattı. Demir ve Çelik Fabrikalarını bünyesinde bulunduran Karabük, ağır sanayisiyle ülkenin önemli kentlerinden birisi olmayı sürdürürken, Karabük'ün il olmasından bir yıl önce UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Safranbolu da turizm ile Karabük'e büyük değer katıyor.
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Türkiye'nin en büyük blok ormanları Yenice, İslam öncesi medeniyetlerden kalıntıların yer aldığı Eflani ve Eskipazar ile göletleri bulunan Ovacık ilçesiyle de Türkiye'nin önemli bir kenti olan Karabük, ülkenin turizmine de büyük katkı sağlıyor.
Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük'ün 1941 yılında bucak, 3 Mart 1953 tarihinde ilçe, 6 Haziran 1995 tarihinde il olduğunu söyledi.
Sanayi, ticaret ve orman ürünleri bakımından yöre ve ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Karabük, UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alınan, Türk kent kültürünün eşsiz örneklerini bir bütün halinde günümüze kadar taşıyan, açık hava müzesi konumundaki Safranbolu, geçmiş dönem medeniyetlerinin önemli yerleşim merkezlerini bünyesinde barındırmıştır.
Eflani ve Eskipazar ilçeleri İslam öncesi medeniyetlerden günümüze önemli tarihi kalıntılar taşıyan yerleşim birimleridir. Özellikle Eskipazar ilçemizdeki Hadrianapolis Antik Kenti ülke ve şehrimizin turizmine önemli katkılar sunacaktır" dedi.
Karabük'ün, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, eşsiz doğal güzelliklere de sahip olduğunu aktaran Gürel, şunları kaydetti:
"Yenice ilçesindeki yağmur ormanları, açık hava ağaç müzesi ve orman denizi ile dünya çapında bir üne sahiptir. Ovacık ilçemizde ağırlıklı olmak üzere ilin geneline yayılmış yaylaları, mağaraları, kanyonları, doğal göl ve göletleri ile turizmde fazla tanınmamış farklı bir yurt köşesidir.