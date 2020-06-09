13 haneli mahalleden modern şehre: Karabük

Karabük'ün, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, eşsiz doğal güzelliklere de sahip olduğunu aktaran Gürel, şunları kaydetti:

"Yenice ilçesindeki yağmur ormanları, açık hava ağaç müzesi ve orman denizi ile dünya çapında bir üne sahiptir. Ovacık ilçemizde ağırlıklı olmak üzere ilin geneline yayılmış yaylaları, mağaraları, kanyonları, doğal göl ve göletleri ile turizmde fazla tanınmamış farklı bir yurt köşesidir.