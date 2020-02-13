14 Şubat Sevgililer Günü'nde gidilecek en güzel mekanlar

The Marmara Bodrum

Eğer 14 Şubat'ı Bodrum’da kutlayacaksanız, eşsiz manzarasıyla müzik ve lezzet dolu romantik bir program sunan The Marmara Bodrum harika bir tercih olacak. Şömine başında canlı müzik eşliğinde, usta şeflerin özel olarak hazırladığı 5 Course gala yemeğiyle harika bir Sevgililer Günü geçirebilirsiniz. Romantik akşam yemeğiyle birlikte sahne alacak Baia Duo Grubu’nun zengin repertuarı ile dans ve eğlencenin de tadına varacaksınız.

Sevgililer Günü’nü hafta sonu ile birleştirmek isterseniz özel konaklama paketiyle bu özel günü 13 Şubat’tan başlayan ve dört gün süren romantik bir tatile dönüştürebilirsiniz.