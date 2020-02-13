14 Şubat Sevgililer Günü'nde gidilecek en güzel mekanlar

Fairmont Quasar Istanbul’un beşinci katında yer alan ve Asya tatları ile olduğu kadar muhteşem Boğaz manzarasıyla da tanınan Ukiyo Lounge & Bar’da Uzak Doğu’nun benzersiz lezzetlerinden oluşan eşsiz bir menü sunulacak. Manzara ve menüye Özge Erdeniz’in canlı akustik gitar eşliğinde seslendireceği aşk şarkıları eşlik edecek.
Eğer 14 Şubat'ı Bodrum’da kutlayacaksanız, eşsiz manzarasıyla müzik ve lezzet dolu romantik bir program sunan The Marmara Bodrum harika bir tercih olacak. Şömine başında canlı müzik eşliğinde, usta şeflerin özel olarak hazırladığı 5 Course gala yemeğiyle harika bir Sevgililer Günü geçirebilirsiniz. Romantik akşam yemeğiyle birlikte sahne alacak Baia Duo Grubu’nun zengin repertuarı ile dans ve eğlencenin de tadına varacaksınız.
Sevgililer Günü’nü hafta sonu ile birleştirmek isterseniz özel konaklama paketiyle bu özel günü 13 Şubat’tan başlayan ve dört gün süren romantik bir tatile dönüştürebilirsiniz.
Four Seasons Hotel Istanbul 14 Şubat’ta misafirlerine sıcacık ve samimi bir gece yaşatacak. Yemek öncesi, terasta yer alan Winter City’de buz pateni pistinin keyifli ortamının tadını sıcak şarapla çıkaracaksınız. Ardından geceye ister Bosphorus Aqua Restaurant’ın dört bölümden oluşan lezzetli menüsü ve romantik canlı müzik performansıyla, ister ışıklarla donatılmış, şık ve romantik iglolarda, İstanbul Boğazı’nın benzersiz manzarası, üç bölümden oluşan menü ve keman dinletisi eşliğinde devam edebilirsiniz.
Tarihi Yarımada’da, misafirlerine otantik bir atmosfer sunan Four Seasons Hotel Istanbul Sultanahmet bu yıl 14 Şubat için sürprizli bir program hazırladı. Otel, unutulmaz aşk şarkıları ‘Her Yerde Kar Var’ ve ‘Karlar Düşer’den alınan ilhamla konuklarına bu şarkılardaki hikayeleri yaşatacak. Damaklara olduğu kadar gözlere de hitap edecek menü Executive Sous Chef Sadık Ünal’ın ve ekibinin imzasını taşıyor.
Hilton İstanbul Bosphorus birbirinden özel kutlama alternatifleriyle Sevgililer Günü’nde tüm çiftleri aşklarını tazelemeye davet ediyor. Bunlardan biri de otelin gözde mekanı Lalezar’da sunulacak, bir aşkın tüm süreçlerini esprili bir dille yansıtan set menü. Sevgililer Günü’ne özel süslenmiş masaları ve romantizm yüklü atmosferiyle romantik bir meyhane gecesi yaşayacaksınız.
Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton, Sevgililer Günü’nü masal tadında geçirmek isteyen çiftlere birbirinden romantik kutlama alternatifleri sunuyor. Büyülü bir ortamda, romantizm yüklü bir yemek deneyimi için 1500 yıllık bir Bizans sarnıcı olan Sarnıç Fine Dining Restaurant size çok özel lezzetlerin buluştuğu bir Sevgililer Günü menüsü sunuyor. Dilerseniz tarihi bir jakuzinin bulunduğu ‘Sarnıç Spa’da aşkınızı ve bedeninizi Valentine Private Spa bakımıyla tazeleyebilir ve birbirinden romantik dokunuşlara sahip konaklama paketleriyle 14 Şubat’ı büyülü bir ambiyansta yaşayabilirsiniz.
Nice aşklara ev sahipliği yapmış Çırağan Sarayı tarihi dokusu ve büyüleyici atmosferi ile Sevgililer Günü’nde ihtişam dolu deneyimler sunuyor. Dünyanın en romantik restoranlarından Tuğra Restoran’ın aşk dolu menüsü, Laledan Restoran’ın İtalyan lezzetlerinin en nadide örneklerini sunan menüsü ve romantizmle lezzetin buluştuğu Gazebo Lounge’ın beş çayı damaklarınızda unutulmaz izler bırakacak. Çırağan Sarayı ayrıca büyüleyici Boğaz manzaralı odalarında, çiftlere özel konaklama paketleri de sunuyor.