2 bin 500 yıllık tarihi Ünye Kalesi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek

Ünye Kalesi'nde farklı projeler uygulayarak dikkat çeken bir destinasyon haline getirmek için çalıştıklarını kaydeden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı yaptığı açıklamada, "Dehlizlerimizdeki temizlik çalışmalarına 2019 yılı Aralık ayında başlamıştık. Küçük dehliz 26 metrede son buldu. Buranın daha çok sarnıç ya da malzeme deposu olarak kullanıldığı görüşü hâkim oldu. Bir diğer ve büyük olan dehliz ise 250 metreye kadar uzanıyor. Buranın da temizleme çalışmaları tamamlandı ve bitiminde bozulmamış bir halde su kuyusuna ulaşıldı. Bu su kuyusu ile ilgili de değerli hocalarımızın 2 yönde düşünceleri var. Bunlardan birincisi savaş esnasında susuz kalmamak için kullanıldığı yönünde. Diğer düşünce ise yine Hristiyanlık dönemi öncesinde dini ayinler ve kutsamalar için kullanıldığı şeklinde" dedi.