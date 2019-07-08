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2 bin 800 rakımlı Nemrut Krater Gölü'ne kamp kurdular

DHA, Anadolu Ajansı

Hakkari'de faaliyet gösteren Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CİSAD) öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin değişik kentlerinden gelen 50 dağcı ve doğasever, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 2 bin 800 rakımlı Nemrut Krater Gölü'ne çıkıp, 2 günlük kamp kurdu. Doğaseverler, el değmemiş doğasıyla turistlerin büyük ilgisini çeken Krater Gölü'nde Kano ve rafting gösterisi yaptı.

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    Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 bin 800 rakımdaki dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra çeşitli kuş türlerine de ev sahipli yapıyor.

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    Bölgede huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte seyrine doyumsuz manzarası ve el değmemiş doğasıyla turistlerin ilgi odağı olan Nemrut Krater Gölü, kendisine hayran bırakıyor. 

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    Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında, 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut, bu kez Hakkari'de faaliyet gösteren CİSAD öncülüğünde düzenlenen etkinliğe katılan 50'ye yakın dağcı ve doğaseveri ağırladı.

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    Krater Gölü'nde iki günlük kamp kuran dağcı ve doğaseverler, gece yaktıkları ateşin etrafında şarkılar söyleyip halay çekti, gölde kano ve rafting gösterisi yaptı. Krater Gölü'ne gelen doğaseverler, böyle bir etkinliğe öncülük eden CİSAD'a teşekkür etti.

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    CİSAD Korucu üyesi Emin Noyan, CİSAD olarak Hakkari bölgesinin yanı sıra görülmesi gereken başka kentlere de etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Düzenlediğimiz bu etkinliğimize Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yaklaşık 50 dağcı ve doğasever katıldı. Burada iki gün kamp kurup, çeşitli etkinlikler yaptık. Krater Gölü'nde kano ve rafting gösterisi yapan doğaseverler, macera ve adrenalin dolu 2 gün geçirdi. 

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    Burası harika bir yer. Kurduğumuz kulüp sadece Hakkari’ye bağlı kalmayarak, Türkiye’nin birçok ilinde de etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Amacımız, insanları doğayla bütünleştirmek ve doğa ile iç içe olmalarını sağlamak. Bu ayın sonunda Cilo Sat Gölleri'nde düzenleyeceğimiz 2. Doğa Sporları festivaline herkesi davet ediyoruz" dedi.
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