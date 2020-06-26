2 bin yıllık Sidyma Antik Kenti içinde yerleşik hayat

Anadolu Ajansı 26.06.2020 - 16:16
Muğla'nın önemli turizm rotaları arasında yer alan Seydikemer ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki Sidyma Antik Kenti'nin tarihi, milattan önce birinci yüz yıla kadar uzanıyor. Antik kenti sınırlarına alan Dodurga Mahallesi'nde ise günlük yaşam kesintisiz devam ediyor.
Sidyma'dan günümüze ulaşan Roma dönemine ait Artemis Mabedi, tiyatro, ilginç mimariyle yapılmış kaya mezarları, hamam ve kilisenin yanında bugün sütunlarıyla mahallenin ortasında ayakta duran Stoa, farklı medeniyetlerden kalan kültürel mirasa sahip çıkan mahalle sakinlerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.
Mahallede çoğunluğu yalnız olan yaşlı kadınların yaşaması dikkati çekiyor. Antik kentin kalıntıları arasında günlük yaşamını sürdüren mahalle sakinleri tarım ve hayvancılığın yanında dokuma işiyle uğraşıyor.
Mahallede tarihi mirasa sahip çıkarak yaşamlarını sürdüren yaşlı kadınların, ellerine ve yüzlerine yansıyan kırışık çizgileri adeta zamanın izlerini taşıyor. Mahalle sakinleri komşuluk ilişkilerindeki yardımlaşmaları ve birbirlerine olan destekle de takdir topluyor.
Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, yaptığı açıklamada, Dodurga Mahallesi’nin tarihi dokusuyla ilçenin en güzel noktaları arasında yer aldığını söyledi.
Mahalle sakinlerinin gönüllü turizm elçisi gibi olduğunu ve adeta tarihe bekçilik yaptığını vurgulayan Gökçekuyu, “Bölgede yaşayanlar bir yandan tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor, bir yandan da içinde bulundukları antik kente sahip çıkıp gönüllü turizm elçisi gibi çalışıyor. Vatandaşlarımız bölgeye ziyarete gelenlere de antik kent halkında bilgi veriyor" ifadelerini kullandı.
Dodurga Mahallesinde yaşayan, 81 yaşındaki Emine Türk de 7 çocuğunun da çalışmak için farklı yerlerde olmasına rağmen doğup büyüdüğü yeri terk etmeyi hiç düşünmediğini belirtti.