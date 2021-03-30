200 yıllık gelenek! Snowboard'un Karadenizli atası: Petranboard

Fatma Havuz ise 71 yaşında olmasına rağmen karın tadını çıkarmaya devam ediyor.

Havuz, küçük yaşlarda öğrendiğini ve yaşının ilerlemesine karşın karda kaymanın keyfini çıkarmaya devam ettiğini belirterek, "Bizler de küçükken daha çok güzel yerlerde kayardık. Erkekler gibi gidemezdik ama ufak yerlerde tahtalarla yüzerdik. Şimdi yaşlandık ama eski yaptıklarımız aklımıza geldikçe kayıyoruz. Şimdi mart ayında son kar yağdı tadını çıkarıyoruz. Bundan sonra yağsa da kayak yapılmaz" diye konuştu.