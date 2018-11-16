2018-2019 sezonu Türkiye'nin kayak merkezlerinde teleferik bilet ücretleri

Munzur Sıra Dağları'nın eteklerinde bulunan Ergan Kayak Merkezi'nde 1 günlük limitsiz kayak ücreti 50 TL, öğrenci ücreti ise 40 TL.

Tüm gün kaymak istemeyenler için de opsiyon mevcut. Telesiyej tek çıkış 15 TL, öğrenci fiyatı 10 TL. T-Bar ücreti tek çıkış 5 TL olarak belirlenmiş. Kızak yapmak isteyenler için ise fiyat 10 TL.

Kayak Merkezi'ne ulaşmak için kullanılan gondolun ücreti 10 TL, öğrenciler için 5 TL. Engelliler ve gazilerden gondol ücreti alınmamaktadır.