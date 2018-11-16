2018-2019 sezonu Türkiye'nin kayak merkezlerinde teleferik bilet ücretleri
ntv.com.tr
2018-2019 kayak sezonu hızla yaklaşırken Türkiye'nin en büyük kayak merkezlerinde teleferik (skipass) bilet ücretleri de belli olmaya başladı. Kış yaklaşırken 'Kayak için nereye gitmeliyim?' diye düşünenler için hazırladığımız listede en iyi kayak merkezlerinin ücretlerini derledik... (Hazırlayan: Serdar UZUN - serdar.uzun@ntv.com.tr)
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1
Uludağ, Kartalkaya ve Kartepe'nin zirvede olduğu listede Kars'taki Sarıkamış Cıbıltepe en uygun yer olarak dikkat çekti.
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2
Uludağ Kayak Merkezi / Bursa
Uludağ Kayak Merkezi'nde 4 saatlik kayak ücreti 90 TL iken 1 günlük ücret 150 TL.
Diğer fiyatlar ise 1.5 günlük 200 TL, 2 günlük 260 TL, 2.5 günlük 300 TL, 3 günlük 350 TL, 4 günlük 400 TL, 5 günlük 450 TL
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3
Kartalkaya Kayak Merkezi / Bolu
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kartal Otel pistlerinde, 1 günlük kayak ücreti hafta içi 150 TL, hafta sonu 180 TL.
Dorukkaya Ski & Mountain Resort pistlerinde, 1 günlük kayak ücreti hafta içi 160 TL, hafta sonu 200 TL.
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4
Kartepe Kayak Merkezi / Kocaeli
Kartepe Kayak Merkezi'nde 1 günlük limitsiz çıkışlı kayak ücreti hafta içi 80 TL, hafta sonu 120 TL.
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5
Erciyes Kayak Merkezi / Kayseri
Erciyes Kayak Merkezi'nde 1 günlük kayak ücreti 70 TL, öğrenci fiyatı ise 55 TL.
Tam ücret: 1 çıkış 12 TL, 7 çıkış 45 TL, 30 çıkış 160 TL, 50 çıkış 200 TL, sezonluk kart 500 TL.
Öğrenci ücreti: 1 çıkış 9 TL, 7 çıkış 35 TL, 30 çıkış 130 TL, 50 çıkış 150 TL, sezonluk kart 400 TL.
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6
Davraz Kayak Merkezi / Isparta
Davraz Kayak Merkezi'nde 1 günlük limitsiz çıkışlı kayak ücreti hafta içi 45 TL, hafta sonu 85 TL.
Günlük limitsiz çıkışlarda diğer fiyatlar ise; 2 günlük hafta içi 75 TL, hafta sonu 130 TL. 3 günlük hafta içi 105 TL, hafta sonu 155, 4 günlük hafta içi 120 TL, hafta sonu 185 TL. 5 günlük hafta içi 145 TL, hafta sonu 205 TL.
Limitli çıkış fiyatları: 1 çıkış hafta içi 9 TL, hafta sonu 13 TL. 5 çıkış hafta içi 32 TL, hafta sonu 45 TL. 10 çıkış hafta içi 45 TL, hafta sonu 65 TL.
Sezonluk kartlarda 100 çıkış 300 TL, 200 çık��ş 450 TL
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7
Palandöken Kayak Merkezi / Erzurum
Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri'nde 1 günlük limitsiz kayak ücreti 75 TL.
Tek çıkış 12 TL, 10 çıkış 65 TL, 25 çıkış 140 TL, 50 çıkış 230 TL. Sezonluk kart 700 TL.
Gece kayağı ücreti ise 20 TL olarak belirlenmiş.
Palandöken pistleri dışında, Sway Hotels ve Polat Erzurum Resort Hotel otellerinin kendine ait kayak pistleri mevcut. Otelde konaklayanlar otel liftlerini ücretsiz olarak kullanabiliyor. Dışardan gelip kayak pistini kulanmak isteyenler için kayak ücretleri henüz belirlenmedi.
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8
Ergan Kayak Merkezi / Erzincan
Munzur Sıra Dağları'nın eteklerinde bulunan Ergan Kayak Merkezi'nde 1 günlük limitsiz kayak ücreti 50 TL, öğrenci ücreti ise 40 TL.
Tüm gün kaymak istemeyenler için de opsiyon mevcut. Telesiyej tek çıkış 15 TL, öğrenci fiyatı 10 TL. T-Bar ücreti tek çıkış 5 TL olarak belirlenmiş. Kızak yapmak isteyenler için ise fiyat 10 TL.
Kayak Merkezi'ne ulaşmak için kullanılan gondolun ücreti 10 TL, öğrenciler için 5 TL. Engelliler ve gazilerden gondol ücreti alınmamaktadır.
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9
Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi / Kars
Sarıçam ormanları arasında eşsiz kayak keyfi sunan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 1 günlük sınırsız kayak ücreti hafta içi 30 TL, hafta sonu 45 TL.
Tek çıkış 5 TL, 5 çıkış 25 TL, 10 çıkış 45 TL, 15 çıkış 60 TL, 20 çıkış 70 TL, 100 çıkış 300 TL, 150 çıkış 450 TL, 200 çıkış 600 TL.
Kartlar depozitolu olup, depozito ücreti 20 TL'dir. Depozito ücreti karta dahil değildir.
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10
Denizli Kayak Merkezi / Denizli
Pamukkale'den sonra Denizli'nin 2. beyazı olan, Denizli Kayak Merkezi'nde 1 günlük limitsiz kayak ücreti 60 TL.
Limitli çıkış fiyatlarında, tek çıkış ücreti 7 TL.
Tesis, engelli ve gazilere %20 indirim uygulamaktadır.
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11
Ilgaz - Yıldıztepe Kayak Merkezi / Kastamonu - Çankırı
Efsane Köroğlu Dağlarında kayak keyfi yapmaya ne dersiniz?
Kastamonu'daki Ilgaz Kayak Merkezi'nde, 1 günlük limitsiz kayak ücreti 60 TL, tek çıkış ücreti ise 10 TL.
Çankırı Ilgaz tarafında bulunan Yıldıztepe ve Doruk Kayak Merkezi'nde, 1 günlük limitsiz kayak ücreti 50 TL, tek çıkış ücreti ise 10 TL.
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12
Saklıkent Kayak Merkezi / Antalya
Antalya'da "gündüz kayak, öğleden sonra deniz!" mottosu ile öne çıkan Saklıkent Kayak Merkezi'nde, 1 günlük limitsiz kayak ücreti 70 TL.
Limitli çıkış fiyatlarında, 5 çıkış 35 TL, 10 çıkış 60 TL olarak belirlenmiş.
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13
Yıldız Dağı Kayak Merkezi / Sivas
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde, telesiyej limitli çıkış fiyatlarında, tek çıkış 5 TL, 5 çıkış 25 TL, 10 çıkış 45 TL, 15 çıkış 60 TL, 20 çıkış 70 TL.
T-bar limitli çıkış fiyatlarında, tek çıkış 5 TL, 5 çıkış 25 TL, 10 çıkış 45 TL, 15 çıkış 60 TL, 20 çıkış 70 TL olarak belirlenmiş.
Sezonluk bilet ise 400 TL.
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14
Salda Kayak Merkezi / BurdurSalda Gölü’nün harika manzarası eşliğinde kayak keyfi yapabileceğiniz Salda Kayak Merkezi'nde, 1 günlük limitsiz kayak ücreti 25 TL.
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15
Yalnızçam Kayak Merkezi / ArdahanDoğu Anadolu, Karadeniz ve Kafkaslar'ın kesişme noktasında yer alan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 2018-2019 sezonu kayak ücretleri henüz belirlenmedi.